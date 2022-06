I cani possono mangiare la frutta? Ecco cosa rivela l’esperto

Il cane è prevalentemente un animale domestico, ma nel suo habitat naturale mangerebbe solo carne, in quanto si tratta di un animale carnivoro. Dato che in casa il cane non va a caccia e sono i padroni a prendersi cura della sua alimentazione, bisogna sapere di cosa ha bisogno il cane in modo da scegliere il tipo di alimenti più adatti a lui.

I benefici

In generale i cibi per cani di qualità contengono proteine, vitamine, minerali, grassi e oli di cui il cane ha bisogno in quantità equilibrata. Se il cibo che dai al cane non contiene né antiossidanti né fibre, il modo migliore per fargli assumere queste sostanze è dandogli frutta e verdure crude. Oltre a coprire le mancanze che possono avere le crocchette o il cibo umido, apporterai varietà all’alimentazione del cane, che non si stuferà di mangiare sempre la stessa cosa.

Alcuni studi hanno dimostrato che integrare alla dieta del cane alcune verdure specifiche, gli fa bene. Ad esempio, una ricerca fatta sui Terrier Scozzesi ha dimostrato che il tasso di cancro di quelli che mangiavano verdure con foglie tre volte alla settimana era ridotto.

Consigli per dare la frutta al cane

Prima di dare della frutta al nostro animale, bisogna tener conto di alcuni principali fattori. Prestare una particolare attenzione agli zuccheri: la frutta contiene molto zucchero e non è consigliato eccedere con le quantità; non eccedere con le fibre: sono buone ma se assunte in quantità eccessiva possono provocare vomito e diarrea; attenzione alle allergie: non sai mai a cosa può essere allergico il tuo cane.

La frutta migliore

Ci siamo mai chiesti quale frutta dare al nostro cane? Possiamo iniziare con le mele ad esempio! Le mele contengono antiossidanti, fibre alimentari, vitamina A e vitamina C. Alcuni cani apprezzano la loro consistenza croccante (quasi come se fossero un giocattolo da masticare). Aiutano a rinfrescare l’alito e a migliorare l’igiene dentale. Anche i mirtilli sono fra questi: sono una buona fonte di fibre alimentari, antiossidanti e vitamina C, che stimolano il sistema digestivo e immunitario del cane e aiutano a mantenere una sana funzione cerebrale. E ora che si avvicina l’estate, anche il melone cantalupo da i suoi ottimi benefici al nostro cane: il melone contiene vitamine A e C, betacarotene, acido folico, antiossidanti e fibre alimentari. Tutte queste proprietà prese insieme hanno dei benefici sulla vista e sul pelo, diminuiscono le infiammazioni e migliorano la salute dell’apparato digerente. Assicurati di togliere sempre la buccia e i semi e di dare al cane solo pochi bocconi.