Di solito si usa il forno per mangiare più salutare senza friggere troppo, visto che fa male. Il problema principale però, sussiste quando bisogna lavarlo. Si possono usare ovviamente dei prodotti chimici comprati al supermercato ma non sono molto salutali. Esistono però dei prodotti naturali in grado di far risplendere il nostro forno.

Se non sai come pulire il forno, questo rimedio ti sorprenderà

I prodotti naturali sono molto efficaci e non fanno male. Si possono applicare questi metodi per qualsiasi tipo. La pulizia va anche in base a quando si usa questo elettrodomestico, ad esempio se si usa spesso va pulito settimanalmente, così da evitare le incrostazioni, che sono più difficili da togliere.

Per disincrostare si può usare l’aceto, il sale grosso, il bicarbonato e il limone. Vediamo quindi come pulirlo.

Per pulirlo basterà unire il bicarbonato, il sale grosso e l’acqua così da ottenere un ottimo miscuglio. Mescolate per primo il sale e il bicarbonato e poi un poco alla volta si deve aggiungere l’acqua o anche l’aceto, fino ad ottenere un composto senso e cremoso. Applicate poi questo composto su tutta la superficie interna del forno, utilizzando un panno o una spugna in microfibra e lasciatelo agire per circa un’ora. Dopodiché risciacquare il prodotto e otterrete un forno brillante e pulito. Bisogna però e ricordarsi di asciugare il forno in maniera accurata.

In alternativa so può usare acqua e limone. Basterà mettere in una teglia con i bordi un dito di acqua e il succo di tre limoni grandi. Dopodiché accendete il forno ad una temperatura di 180°C per circa 30 minuti. In questi minuti l’acqua comincerà ad evaporare e a rendere più morbida l’incrostazione.

A forno spento, in questo modo sarà più facile togliere lo sporco, usando un panno inzuppato nella soluzione al limone ancora calda rimanente oppure un raschietto non metallico.

Di solito, si usa anche l’aceto in un procedimento simile a quello del limone. Basterà rendi scaldare un po’ di acqua e aceto e poi metterlo nel forno e accenderlo ad una temperatura di 150°C per 15 minuti. Dopo questo passaggio, sempre a forno spento si può pulire normalmente.