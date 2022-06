Il termine numismatica è molto antico ed indentifica ad oggi lo studio scientifico della moneta in ogni sua forma, quindi principalmente monete e banconote. Seppur non ufficialmente la terminologia viene spesso associata al collezionismo di questi oggetti in quanto azione indiscutibilmente legata. Tutti facciamo uso di contanti, anche nell’era digitale che rappresenta il contesto odierno, e sono sopratutto le monete a rappresentare fonte di interesse. Da millenni sono stati soprattutto i sovrani a trovare spazio sulle emissioni. La regina Vittoria, sovrana del Regno Unito per un lungo periodo storico che ha condizionato anche l’intero contesto temporale (la cosiddetta era vittoriana) è stata ritratta su diverse tipologie di moneta.

Emissioni in oro

La sterlina infatti rappresenta una delle più antiche tipologie di monetazioni standadrizzate del vecchio continente. Le più famose e tutt’ora ambite sono le monete d’oro denominate sovrane (sovereign in lingua originale) proprio perchè raffigurano sempre il re o la regina di turno. La storia di queste emissioni inizia negli ultimi anni del ‘400 sotto il regno di Re Enrico VII che fu il primo ad “ordinare” una tipologia di moneta realizzata in oro particoalrmente puro (96 %), anche se purezza fu ridotta al 92% dal successore, Enrico VIII. Le sovrane furono coniate in quantità fino all’inizio del ‘600 quando furono sostituite da altre versioni. Nel 1817 la produzione iniziò nuovamente, con uno dei lati sempre raffiguranti l’immagine di San Giorgio che uccide un Drago.

Quanto vale la sterlina con la regina Vittoria? “Da non credere”

Il lunghissimo regno della regina Vittoria è stato contraddistinto da svariate emissioni con il suo volto. La più ambita e rara è sicuramente quella del 1841, che vede il profilo della Regina Giovane. Il valore è estremamente alto, e per i collezionisti rappresenta una sorta di feticcio anche perchè rispetto alle altre monete non è presente la raffigurazione di San Giorgio, ma lo stemma del Regno Unito di allora.

Anche questo fattore la rende particolarmente unica: una Sovrana con la Regina Vittoria del 1841 non vale meno di 9500 euro.