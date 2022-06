Cosa prova un gatto per il padrone? La risposta lascia senza parole

A differenza del cane, che esprime il proprio affetto e la propria felicità con più gesti, anche il nostro gatto che all’apparenza ci appare indifferente, ci lancia dei segnali che ci fanno capire quanto il nostro felino sia affezionato a noi. Abilissimo nel linguaggio del corpo, i gatti ci dimostrano quotidianamente il loro affetto. Ma scopriamone di più.

Attenzione al linguaggio del corpo

Molti gatti dimostrano il loro affetto con il linguaggio del corpo, ad esempio strofinandolo contro le gambe del proprietario, oppure camminando in mezzo alle stesse o anche mostrando il ventre per ricevere qualche carezza, fino a sonnecchiare sulle gambe del suo umano preferito: questo è un segnale abbastanza evidente poiché il gatto si lascia andare completamente, fidandosi del tuo affetto e delle tue carezze. L’amore passa attraverso tanti altri piccoli gesti come la testa sfregata contro il corpo del proprietario, oppure accettando di farsi prendere in braccio, quindi abbracciare e baciare, oppure dormendogli accanto, attendendo il suo rientro dal lavoro o seguendolo ovunque per casa

Le fusa

Non è famoso per i suoi gesti espansivi e per questo i suoi tocchi leggeri equivalgono a delle piccole carezze, come ad esempio proverà a leccarti: il gatto si prende cura dell’umano leccandolo per pulirlo e per tranquillizzarlo. Impossibile non parlare delle fusa, spesso accompagnate da un movimento ripetitivo delle zampe: il gatto sta “impastando” ed anche in questo caso è una gestualità che rimanda all’infanzia messo in atto dai cuccioli sul ventre materno durante l’allattamento. Nulla di più intimo e forte di questo piccolo movimento che dichiara fiducia e amore.

Parla con te

Sebbene il miagolio possa essere espressione di problemi comportamentali, come anche di dolore, tensione, stress e malattie, miagolare fa parte del normale spettro comportamentale del gatto. Quando ha un’origine positiva, potrebbe capitare spesso che il gatto risponda a qualche nostra parola con un semplice miagolio, abbastanza divertente certe volte! Questo sta a significare che il gatto sta bene e che apprezza molto il suo padrone.

Arriccia la coda

La coda costituisce un’evidenziatore importante per capire le sensazioni del nostro felino. L’intensità con cui muove la coda, indicherebbe il grado di “forza” del suo sentimento di quel momento. Tuttavia, se il tuo gatto si muove tranquillo, con la base della coda rilassata ma la punta leggermente arricciata, significa che è tranquillo e sereno: un gatto che mostra questo segno, significa che non è guardingo nei tuoi confronti, anzi! Un chiaro segno d’affetto.