In estate è ormai diventata un’abitudine, prendersi cura del proprio giardino. Coltivare le proprie piante, è semplice, ma servono alcuni accessori indispensabili per avere un giardino bello e ordinato. Andiamo quindi a vedere quali attrezzi sono fondamentali.

Ecco gli accessori per tenere in ordine il giardino in estate

Tra gli accessori utili per il giardino, troviamo i guanti. Ovviamente, ne esistono di molti tipi ma non tutti sono adatti, ad esempio quelli in cotone non vanno molto bene perché si possono sporcare subito e si possono anche sporcare.

È meglio utilizzare quelli rivestiti in nitrile o quelli di pelle. I secondi sono i migliori, ma costano anche molto di più, ad esempio come quelli di pelle di capra, i quali sono flessibili e resistenti.

Abbiamo poi le cesoie, che si utilizzano per le potature, così da tagliere le siepi e i cespugli senza sforzo. Sono uguali a delle forbici, ma in più hanno una molla, che aiuta nel taglio.

Ne esistono alcune che hanno anche un cricchetto, che si utilizzano per i tagli dei rami più duri e quindi ci vuole più fatica.

Le cesoie più utilizzate sono quelle in alluminio con l’impugnatura antiscivolo.

Può capitare però, che i rami siano più duri e resistenti, quindi si può usare una cesoia motorizzata, così da non sforzarsi troppo.

Un altro accessorio fondamentale, è la zappa, che viene utilizzata per rimuovere le erbacce o per muovere e rompere il terreno. Ci sono diversi tipi di zappa, per ogni esigenza ma si presentano con un impugnatura lunga ma anche corta e in fondo come base si trova una lama, una paletta o una staffa.

I rastrelli sono utili per smuovere il terreno, ma anche per raccogliere le erbacce e le foglie. Anche di questi rastrelli, ne esistono di diversi tipi. In principali sono il rastrello per le foglie, che ha denti lunghi a ventaglio. Dal nome, si può dedurre che servono per raccogliere le foglie o i detriti.

Ci sono poi gli annaffiatoi, utilissimi soprattutto per chi non ha una pompa, per bagnare le piante. Ci sono quelli più leggeri, di plastica, che costano di meno ma sono anche meno resistenti. E ci sono poi quelli di metallo, più costosi ma durano molto di più.