Il contesto della “pulizia” della casa è da decenni fonte di discussioni e cambiamenti di percezione: in epoche lontane da quella attuale, spesso costellate da ristrettezze economiche e minori possibilità di utilizzare prodotti specifici, vi era la tendenza ad “arrangiarsi” con i prodotti che si avevano a disposizione, spesso tramandati nel loro funzionmento da genitorI, nonni e bisnonni, che sono diventati molto spesso parte dell’immaginario (basti pensare al concetto dei rimedi della nonna). A fronte di una tendenza verso i rimedi naturali, percepiti spesso come “migliori” anche per l’ambiente, le aziende produttrici si “danno battaglia” per immettere nel commercio varie forme di soluzioni tecnologicamente all’avanguardia: un esempio pratico è costituito dalla “Gomma magica”, invenzione recente ma che già sta facendo parlare parecchio.

Super spugna

Di cosa si tratta? Sostanzialmente è un rappresentata da una sorta di “spugnetta”, solitamente di colore bianco e dalla forma squadrata, che ha indubbiamente rappresentato una soluzione decisamente interessante anche perchè non necessita di alcun tipo di detergente ma solo della comune acqua. Esistono varie forme e caratterizzazioni di questo prodotto, oramai venduto da svariati marchi famosi, ma tutti costituiti in primis dal composto chimico melammina-formaldeide, che a contatto con l’acqua, garantisce un’azione sgrassante di livello per la maggior parte delle superfici, senza l’utilizzo di prodotti aggiuntivi.

Gomma magica: ecco cosa è e come pulisce alla perfezione

La più comune è quella sviluppata da Mastro Lindo che è sostanzialmente una spugnetta che può essere utilizzata per rimuovere sporco e grasso da quasi tutte le superfici, ma esistono anche forme più specifiche come quelle concepite per la pulizia di superfici delicate (come il parquet), oppure per la propria auto. L’acqua, a contatto con la melammina-formaldeide, sprigiona un potere detergente ma non contiene nessuna sostanza tossica, anche se è fortemente consigliabile utilizzare dei guanti quando la si adopera, visto che a lungo andare potrebbe portare un fastidio alla pelle.