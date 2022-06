In pochi sanno perché i cani mangiano la cacca: lo studio

Molto spesso ci è capitato di vedere il nostro cane mangiare le sue stesse feci o, quando capita, anche quella degli altri animali. Potrebbe disturbarci molto, ma ad un certo punto, durante una passeggiata, può succedere che un cane mangi escrementi dal terreno (un comportamento che si chiama “coprofagia”). Ma, oltre al fatto che sia una cosa molto comune, c’è un modo per risolvere questo problema.

Perché i cani mangiano le feci

I motivi per la quale i cani mangiano le proprie feci, o di altri animali, sono molto naturali e molto vari. Può trattarsi di un comportamento temporaneo, che si risolverà autonomamente nel tempo, oppure può essere il sintomo di una patologia o di un disagio comportamentale. Nella maggior parte dei casi, l’inserimento delle feci non deve metterci in allarme perché è un vizio che hanno moltissimi cani. Ci sono situazioni in cui è addirittura normale che accada. Ad esempio, se il tuo cucciolo ha meno di quattro mesi è molto probabile che avrà la tendenza a mangiare la sua cacca. Quindi se il cane non ha ancora ricevuto tutte le vaccinazioni necessarie per poter uscire e sporca in casa, ti potrebbe capitare di vederlo mangiare i suoi bisogni dopo aver defecato. Ma si tratta di una forma di comportamento imitativo appreso dalla mamma. Infatti le femmine, dopo il parto, tendono a mantenere pulito lo spazio dove vivono insieme ai cuccioli leccando i piccoli per pulirli e mangiando i loro escrementi.

I rimedi

Se il tuo cane mangia le feci (sue o di altri animali) quando siete all’aperto, il consiglio è quello di non dimenticare mai di portare con te i sacchettini per raccogliere i bisogni e farlo immediatamente dopo che il cane ha defecato. Un’altra strategia è quella di cambiare luogo in cui porti il cane a correre e passeggiare: scegli una zona meno battuta da cani, gatti e altri animali, in modo da non trovare parecchie feci per terra. Fai poi molta attenzione all’alimentazione: evita il cibo umido in scatola, perché gli additivi presenti potrebbero rendere appetibile l’odore delle feci.

E’ pericoloso per il cane?

Mangiare le feci è un comportamento normale, ma può essere malsano per il cane. Le feci possono contenere parassiti o residui di altri farmaci per animali. Fai particolare attenzione se porti il cane a passeggio nelle zone interne della città, in quanto i rifiuti umani possono contenere tracce di farmaci o droghe. Il letame di cavallo può anche contenere residui di vaccini pericolosi e quelle del bestiame possono contenere il pericoloso parassita neospora.