Ecco svelato perché le lucertole stanno al sole: la curiosità

Vi sarete chiesti perché le lucertole tendono spesso a stare al sole, soprattutto durante le belle giornate? Quante volte ci siamo sentiti dire “stai al sole come le lucertole”, ma ora spiegheremo il perché.

Temperatura corporea

Uno dei principali motivi per la quale troviamo molto spesso le lucertole al sole, è proprio per regolare la loro temperatura corporea. Come tutti i membri della classe dei rettili, le lucertole sono a sangue freddo: ciò significa che il loro corpo non genera temperature interne stabili come quelle di uccelli e mammiferi, che sono animali a sangue caldo. Le lucertole si crogiolano al sole del mattino per aumentare la temperatura interna del loro corpo e stimolare il loro metabolismo. Posizionano il loro corpo per assorbire al massimo la luce del sole, infatti si distendono completamente. Quando la loro temperatura interna si riscalda, i loro muscoli diventano più agili, il che è fondamentale per la caccia e la fuga dai predatori.

Producono vitamina D

Come tutte le creature viventi, anche le lucertole hanno bisogno di vitamina D per costruire un sistema immunitario sano, ossa e muscoli forti e per promuovere l’assorbimento del calcio e di altri minerali. Alcuni ricercatori, che hanno fatto il collegamento tra l’esposizione al sole dei rettili e la produzione di vitamina D, sospettano che un sensore nel cervello della lucertola inneschi l’esposizione al sole istintiva quando il livello di vitamina D è basso.

Perfetti predatori

Una volta che si sono raffreddate durante la notte, le lucertole possono scaldarsi liberamente al sole, posizionandosi in un punto strategico per procurarsi del cibo. Le lucertole hanno due metodi per cacciare: alcune specie di lucertole stanno sedute in un unico punto in attesa che la preda si avvicini, rapendo rapidamente la preda con la lingua; mentre altre specie cacciano attivamente, cercando prede da inseguire e catturare. Entrambe le tecniche richiedono che i muscoli del rettile siano sufficientemente riscaldati per eseguire un attacco rapido.

Animali a sangue freddo

Gli animali a sangue freddo o ectotermi sono animali che non hanno un meccanismo fisiologico interno per regolare la loro temperatura corporea e, quindi, fanno affidamento sulla temperatura dell’ambiente circostante.A differenza di quelli a sangue caldo, i corpi degli animali a sangue freddo non sono in grado di regolare la temperatura internamente. La loro temperatura non è costante e varia a seconda del loro ambiente. In ambienti caldi, il loro sangue può diventare molto più caldo di quello degli animali a sangue caldo senza subire danni. Per regolare la temperatura, gli animali a sangue freddo si crogiolano al sole per riscaldarsi, e quando vogliono rinfrescarsi si sdraiano paralleli al sole, oppure tengono la bocca aperta, o cercano l’ombra.