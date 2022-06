Primavera ed estate costituiscono nella maggior parte dei casi le stagioni ideali per veder fiorire i nostri fiori, veri e propri “protagonisti” di giardini, balconi ma anche comuni vasi. L’impatto dei fiori è totale da millenni, avendo costituito uno dei simboli della fertilità e della vita, oltre ad avere un’influenza sociale e “morale” di livello, percepibile ancora oggi. Quali sono le migliori fioriture estive, che possono essere “godute” anche in autunno?

Fioriture estive: le più belle e adatte per la stagione 2022

Non è un caso che per ogni stagione anche “culturalmente” risultino associate varie tipologie di fiori, generalmente per motivi legati a tradizioni ma anche, semplicemente, al periodo migliore per veder crescere le varie tipologie di fiori.

Un esempio è costituito dalla Campanula, pianta che produce un caratteristico fiore dalla forma proprio a forma di campana, dall’aspetto molto elegante e variegato dal punto di vista cromatico. Cresce piuttosto bene in qualsiasi condizione, sia in pianura che in montagna, e anche nei nostri balconi/giardini.

Fiore praticamente “perenne” e spontaneo che cresce per tutta l’estate è la Rosa Candy oh!, che a dispetto del nome ha un aspetto molto diverso dalla tradizionale rosa, in quanto risulta essere una specie sviluppata attraverso “incroci” di varie specie dall’uomo. Ha un bell’aspetto e un odore molto caratteristico, contraddistinto da petali colorati.

Particolarmente adatta alla stagione estiva anche la pianta che sviluppa il fiore Bocca di Leone, da non confondere con il dente di leone. Particolarissimi e molto profumati possono essere di vari colori, anche molto differenti nella stessa pianta.