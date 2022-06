Non è un caso che le personalità siano spesso associate a specifiche condizioni atmosferiche che evidenziano alla perfezione le tendenze di un determinato carattere. In questo caso, parlando degli uomini, quelli turbolenti sono quelli che sono in grado di passare da un contesto di calma e tranquillità assolutamente genuina ad una condizione nervosa, aggressiva e potenzialmente “pericolosa” e fastidiosa. I motivi possono essere ovviamente tanti, tutti elencati in questo articolo, “riassunti” in alcuni specifici segni. Quali sono gli uomini noti per essere i turbolenti dello zodiaco?

Gli uomini più turbolenti dello zodiaco. Li conosci?

Leone

L’uomo Leone non dovrebbe stare in classifica? In realtà si, l’animo di “bonaccione” e personalità solo in apparenza sempre paziente e disposta a sdrammatizzare: l’uomo Leone ha molta difficoltà a tenere il controllo del proprio carattere che improvvisamente tende ad “alterarsi” in maniera apparentemente non giustificata e difficile da controllare.

Scorpione

Sorprende di meno la presenza dell’uomo Scorpione in lista. Questo perchè è piuttosto nota l’indole “fumantina” che in realtà si palesa solo in condizioni specifiche, visto che nella maggior parte dei casi Scorpione pur non essendo quello più tranquillo, riesce a tenere testa alla propria indole. Però quando “scatta”, fa quasi paura perchè sembra un’altra persona.

Ariete

Anche l’uomo Ariete si trova meritatamente in lista, a “furor di popolo” o quasi. Non ha filtri e quello che pensa appare chiaro senza troppi dubbi. E’ proprio l’indole del segno a portarlo a manifestare questo tratto peculiare. Ariete cambia umore molto rapidamente in modo spesso difficile da prevedere.