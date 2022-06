La pianta grassa é una pianta amata un po’ da tutti, soprattutto da chi non ha il cosiddetto pollice verde e non riesce a prendersi cura di nessuna pianta. Vengono anche chiamate succulente e non hanno bisogno di molto spazi, quindi possono essere coltivate sia in casa che in balcone. Ovviamente può essere coltivata anche nel terreno in giardino.

Non hanno bisogno di tante cure e con pochissime accortezze possono durare anche tanto tempo. Dobbiamo comunque sapere come prendercene cura.

La pianta grassa si mette al sole o all’ombra? ecco tutta la verità

Il principale motivo per cui si amano queste piante è la resistenza che hanno. Infatti la pianta grassa resiste senza acqua, anche per molto tempo, infatti i paesi tipici sono aridi e hanno problemi di siccità. Ed è proprio per questo che gli permette di sopravvivere, immagazzino l’acqua esterna grazie al loro apparato radicale e la depositano nei fusti o nelle foglie facendole diventare carnose.

Come abbiamo già detto, prendersi cura di queste piante è abbastanza facile. Servirà un vaso di piccole dimensioni, ma non troppo, in modo tale da non stressare troppo la pianta. Ovviamente quelle con le foglie più grandi, hanno necessità di un vaso più grande per contenere le radici. Come ad esempio, anche i cactus, ne devono avere uno abbastanza grande. In ogni caso, tutti i vasi devono avere i fori di drenaggio così da far uscire l’acqua in eccesso. Odiano infatti molto i restagni idrici, che potrebbero anche far morire la pianta.

Sopportano molto bene il caldo, ma non bisogna mai esagerare. Alcune hanno bisogno di un’esposizione al sole tutto l’anno, mentre altre vogliono la luce filtrata del sole o anche la penombra.

Per far sviluppare la fotosintesi nel migliore dei modi, il momento giusto è la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Per questo motivo, mettere le vostre piante vicino alle finestre posizionate a sud e a est. Sono le zone in cui l’illuminazione quotidiana è maggiore e più lunga. Ancor meglio, e se avete la possibilità armatevi di bussola, e posizionatele a sud-est.

Seguite questi piccoli consigli e avrete delle piante grasse sempre al top.