Il concetto di scommessa viene solitamente associato al “gioco”, in particolare su chi predilige a “puntare” su un determinato evento indifferentemente dalla tipologia. Associamo questa tendenza alla ludopatia, anche se la maggior parte degli “scommettitori” non è completamente incontrollato, e chi ha questa tendenza solitamente si trova a “scommettere” anche idealmente in merito ai possibili eventi futuri, anche quelli che riguardano la loro vita personale. Quali sono i segni che amano scommettere, secondo lo zodiaco?

I segni zodiacali che amano scommettere sono questi. C’è anche il tuo?

Gemelli

Il “gioco” in sens ogenerale lo aiuta ad approcciarsi con il mondo, essendo un profilo estremamente complesso dal punto di vista caratteriale. “Scommettere” rappresenta quindi un modo per giocare, e non per ottenere idealmente denaro o “ricompense” di qualsiasi tipo. Ecco perchè solitamente riesce a controllarsi senza particolari problemi, proprio perchè non è ossessionato dalla vittoria.

Sagittario

Il Sagittario non “punta” per giocare ma per vincere: è fortemente interessato al successo e se questo rappresenta la conseguenza di un calcolo approfondito come è solito fare in ogni circostanza, questo non può che renderli estremamente orgogliosi. Quando scommette su qualcosa, anche solo “idealmente” non avviene in maniera impulsiva.

Acquario

Rappresenta lo scommettitore potenzialmente compulsivo. Potenzialmente perchè il segno non determina in modo preciso un comportamento del genere ma solitamente sono proprio loro che inevitabilmente si fanno un po’ “condizionare” dal concetto di scommessa-vittoria. Acquario scommette, banalmente, sopratutto per una questione di successo personale. Vincere, ma anche solo il “brivido” della suspance lo fa stare bene.