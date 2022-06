Quando si è in gravidanza, si ha sempre dei dubbi so cosa si possa mangiare o meno, sia per evitare problemi al bambino ma anche personali. In gravidanza si può mangiare pesce azzurro, come alici, sarde e acciughe, sgombro.

È il più ricco di Omega 3, ottimo per lo sviluppo di cervello e occhi del feto. Anche il pesce bianco, come orata e spigola (di piccole dimensioni), sebbene sia meno generoso in Omega 3, è però raccomandato perché molto magro e digeribile. Come anche sogliole, merluzzo, cefalo e nasello. Quello di “terra”, ovvero quello di acqua dolce come la trota per esempio, è molto nutriente perché anch’esso ricco di ferro, Omega 3, proteine e sali minerali. Infine, con qualche eccezione relativa alla cottura, anche il salmone può essere consumato nella dieta della donna in attesa.

Nessuno lo sa, ma questo pesce si può mangiare in gravidanza

Parliamo però del più consigliato ovvero di quello azzurro. l pesce azzurro è un pesce come abbiamo già detto molto buono: un piccolo e saporito concentrato di sostanze eccellenti per il nostro organismo. Consumarlo con regolarità è un notevole toccasana per la salute.

Questo perché è ricco di acidi grassi buoni, gli Omega 3, di sali minerali tra cui calcio, zinco, selenio, potassio, iodio e fosforo, e di vitamine, in particolare vitamina A, D e vitamine del gruppo B. Il pesce azzurro è un pesce ricco anche di acidi grassi Omega 3, che diminuiscono il livello di trigliceridi nel sangue e impediscono attacchi di cuore o ictus proprio grazie all’alto contenuto di “colesterolo buono”.

L’assunzione di Omega 3 elude il rischio di trombi e coaguli e mantiene il sangue fluente. Il pesce azzurro aiuta quindi anche a prevenire l’aterosclerosi, infiammazione cronica delle arterie causata da un alto livello di colesterolo nel sangue, sfuggendo così a danni vascolari.

Il pesce in generale, in particolare il pesce azzurro, è un’illustre fonte di proteine e povera di grassi. Una porzione di 100 grammi della maggior parte dei pesci dà circa 20 grammi di proteine, circa un terzo della porzione quotidiana raccomandata.

È inoltre un ottimo alleato anche per la salute delle ossa: contiene calcio e ne potenzia l’assorbimento grazie alla vitamina D. Per questo aiuta a prevenire l’osteoporosi, ed è quindi indicato soprattutto come abbiamo già detto alle donne in pre e post menopausa.