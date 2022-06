Spesso si vuole avere un piccolo orto in casa, così da avere a disposizione le verdure sempre fresche. Ovviamente bisogna avere delle piccole accortezze, così da avere sempre il meglio. Per fare questo piccolo orto basterà trovare la posizione giusta e comprare tutto l’occorrente.

Orto in appartamento: le 5 idee più originali e pratiche di sempre

Vediamo in anzitutto quali piante è possibile coltivare. Ad esempio non è difficile far crescere quelle aromatiche come il basilico, il prezzemolo, la menta o il coriandolo. Ma è possibile coltivare anche verdure a foglia verde come la lattuga, l’indivia, la rucola, la cicoria, gli spinaci e le bietole. Non dimentichiamo anche gli ortaggi come i peperoncini, la senape, il cavolo cinese e l’amaranto.

Ovviamente però bisogna avere delle piccole accortezze, ad esempio non bisogna scegliere un ortaggio o una verdura troppo grande da non entrare nel piccolo orto a disposizione. Bisogna considerare anche i tempi, che non devono essere troppo lunghi. Inoltre, bisogna considerare anche la luce, la temperatura e le radiazioni.

Terreno e nutrimento

Bisogna distinguere le piante da fiore dagli ortaggi, perché hanno esigenze di terreno diverse. Il terreno in ogni caso deve essere fertile, così da far crescere in salute la pianta. Inoltre, deve essere ben drenato, così da non far formare i ristagni idrici.

Quindi per ottenere tutto ciò si può mescolare a nove parti di terriccio una di sabbia mentre per si usa il terriccio da fiori, si può usare direttamente la terra di campo, cioè sei parti con due di sabbia e due di terra di bosco ricca di foglie decomposte.

Si possono scegliere anche direttamente dei terricci già confezionati, che sono anche già fertilizzati, equilibrati, ricchi di sostanza organica. Sono inoltre, capaci di trattenere l’umidità. Il pH però deve essere sempre sub-acido con valori di pH compresi fra 6 e 7.

Anche se compriamo il miglior terriccio al mondo, questo non basta per far crescere bene le nostre piante. C’è bisogno quindi dell’aiuto del concime.

Al terreno, si può aggiungere anche del concime organico: si può utilizzare un prodotto tipo stallatico in pellet oppure uno specifico. Sono sconsigliati quelli liquidi perché possono causare un accumulo di nitrati nelle parti verdi degli ortaggi.