Tutti se lo chiedono: prendere il sole fa dimagrire? Parla l’esperto

Prendere il sole fa dimagrire secondo uno studio condotto dall’Alberta Diabets Institute, capitanata dal dottor Peter Light. Il medico, dal nome convincente, ha studiato assieme all’equipe medica la correlazione tra perdita di peso e tintarella solare, acquisendo dei risultati davvero sorprendenti.

Pare infatti che l’esposizione solare, soprattutto quella estiva quando le temperature raggiungono un certo livello di calore, tendono a ridurre le cellule scWAT, ovvero il famoso tessuto adiposo sottocutaneo. Il killer delle cellule adipose sarebbe la luce blu del sole che è più intensa nei periodi estivi e nelle ore più calde del giorno.

Il tessuto adiposo è il “grasso cattivo” perché si trova a livello sottocutaneo ed è una potenziale forma di energia inespressa che rimane bloccata e può causare problemi di diabete, colesterolo, obesità e disfunzioni cardiocircolatorie. Questo deposito è difficile da eliminare se non seguendo una dieta ipocalorica e un’attività fisica sostenuta. Eppure da oggi pare che anche il sole possa aiutare a perdere peso.

Lo studio: prendere il sole fa dimagrire?

Come abbiamo letto nei paragrafi di entrata, pare proprio di sì: prendere il sole fa dimagrire. La scoperta ha destato l’interesse di tutti i medici in quanto spiegherebbe perché in inverno si fa più fatica a perdere peso. Secondo l’esperto sarebbe l’assenza di una forte luce solare a rendere più difficoltosa la perdita dei grassi in eccesso.

La luce blu del sole, in pratica, sorpassa gli strati superficiali della nostra pelle andando a colpire le cellule grasse che si trovano proprio sotto. Essendo costituite sotto forma di goccioline, si è notata un calo significativo di dimensione in seguito all’esposizione solare. Una volta sciolte vengono poi espulse attraverso i soliti canali come delle normali sostanze di scarto.

In quest’ottica è necessario aumentare il contributo di acqua così da rendere il lavoro di smaltimento ancora più efficiente. Se all’azione depurativa dell’acqua andiamo ad aggiungere un’attività fisica regolare, ecco che attiviamo un meccanismo capace di rendere il processo di pulizia interno ancora più rapido e sistematico.

Quindi, secondo l’esperto, se vogliamo perdere peso dobbiamo darci da fare soprattutto in estate visto che siamo favoriti dall’attività solare. Ma ci sono altri fattori che favoriscono la perdita di peso in eccesso. Aggiungendo contributi alla nostra missione finale scopriremo che non sarà impossibile raggiungere l’obiettivo.

Il sole come alleato e tanto altro

Forti della nuova conoscenza acquisita dobbiamo approfittare del vantaggio aumentando gli sforzi nel conseguire l’obiettivo di perdere peso. Per questo possiamo seguire una pratica lista in cui vengono suggeriti tutti i passaggi più significativi da fare:

Prendere il sole, almeno mezz’ora al giorno. Fare delle lunghe passeggiate o un’attività fisica sostenuta quasi tutti i giorni. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Mangiare cibi freschi e spezza fame. Fare degli impacchi di acqua e sale o nuotare in mare.

Tutte questi gesti messi assieme favoriscono l’eliminazione del tessuto adiposo sottocutaneo. In più, assicurano buon umore e voglia di stare in compagnia delle persone. La luce solare, infatti, non solo brucia i grassi ma ci fa anche sentire più felici.