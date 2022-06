In estate bisogna cambiare l’acqua ai tuoi animali più volte: ecco quanto

L’estate è alle porte e con l’arrivo del bel tempo e del caldo bisogna fare attenzione alla cura dei nostri animali. Sono diversi gli aspetti di cui tenere conto per tutelare i cani da possibili rischi legati all’estate. Si passa dal rapporto di questi animali con il caldo, passando per l’alimentazione, la gestione dei quattro zampe in vacanza e le immancabili passeggiate.

L’alimentazione

L’alimentazione per i nostri animali è molto importante per la loro salute. Non è strettamente necessario modificare le abitudini alimentari dei nostri amici a quattro zampe, ma è sufficiente essere regolari nei pasti ed evitare di concedere snack che affatichino il suo apparato digerente. Evitare di dargli pasti molto consistenti, anzi è preferibile farli mangiare più volte con poco cibo, poiché ne uscirebbe affaticato.

L’acqua: elemento fondamentale

Quando si parla di idratazione dei cani, in estate come nel resto dell’anno, l’acqua si conferma l’opzione migliore. È bene quindi mettere a disposizione dell’animale diverse ciotole d’acqua, che non dovranno mai essere vuote. Nelle giornate più calde, potremmo cambiare l’acqua più volte per tenerla sempre fresca! Inoltre è consigliato di tanto in tanto mettere qualche cubetto di ghiaccio nella ciotola, così da rinfrescarla senza doverla cambiare più spesso del necessario. Ricordiamo che è comunque necessario sostituire l’acqua periodicamente, ma che quella da buttare potrà sempre essere utilizzata ad esempio per innaffiare le piante.

Come rinfrescare il cane in casa?

I nostri amici pelosi sono in prima fila per la lotta contro il caldo: con il loro pelo, la temperatura corporea aumenta a dismisura, provocandogli spossatezza e stanchezza. Risulta necessario trovare un posto neutro, dove non possa sentire troppo caldo stando a casa. Analogamente a quanto viene consigliato per gli esseri umani, tenere chiuse le serrande o le persiane quando il sole sbatte sulle finestre è un buon modo per evitare che la temperatura in casa salga in maniera eccessiva. Da evitare sforzi inutili, limitando i momenti di gioco alle ore più fresche della giornata.

Per rinfrescare il cane in casa può risultare più utile e consigliato scegliere di deumidificare la casa piuttosto che raffreddarla in tale modo, oppure ricorrere al ventilatore piuttosto che utilizzare il condizionatore. Azionare di tanto in tanto il ventilatore può al contrario essere un buon modo per smuovere l’aria, ma occorre evitare di puntare l’apparecchio direttamente contro il cane. Un’altra soluzione potrebbe essere bagnare il pelo così come concedere al cane l’accesso a una piscina, qualora sia disponibile, in cui fare un tuffo rinfrescante.