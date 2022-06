Nessuno lo sa ma queste piante scacciano gli insetti! ecco quali

Esistono delle piante che scacciano gli insetti perché a loro appaiano sgradevoli e fastidiose. Vuoi sapere quali sono? Gli insetti più insistenti che cercano di invadere le nostre case con l’arrivo della bella stagione sono le zanzare, le formiche, le mosche e gli scarafaggi. Uno più antipatico dell’altro quando si presentano senza invito a casa nostra.

Per questo è importante correre ai ripari e mettere in moto un sistema di protezione che non richieda solo l’uso di strumenti ma anche di alleate particolari capaci di donare serenità e pace. Nessuno meglio delle piante riesce ad adempiere in maniera pressoché perfetta a questa funzione: ecco perché le amiamo tanto.

Le piante che allontanano le zanzare e le mosche

Di piante che allontanano le zanzare ce ne sono molte, purtroppo ci sono anche molte varietà di zanzare differenti. Per cui alcune possono tollerare certe piante mentre per altre funziona la schermatura. In ogni caso, ci possiamo provare. Le piante insopportabili per le zanzare sono: i gerani, la lavanda, la citronella e la catambra.

Le stesse piante (tranne la catambra) vengono vendute sotto forma di olio essenziale che possiamo miscelare a un olio da corpo così da amplificare l’effetto della protezione. Le piante ornamentali, così posizionate sulle finestre, impediscono in parte l’ingresso ai fastidiosi insetti. Ma non sono una garanzia di assoluta protezione. Purtroppo le zanzare sono piuttosto agguerrite ed è difficile impedire loro l’ingresso.

Va poi considerato che la lavanda è fastidiosa alla zanzara ma le api ne vanno ghiotte. Quindi, se sei allergico alle api, meglio non scegliere le varietà di lavanda come esempio di piante che scacciano gli insetti perché potrebbe portartene in cambio altri di molto più pericolosi. Le mosche, invece, odiano a morte la menta per la sua fragranza forte e pungente. La stessa funzione lo svolge il basilico. Inoltre, la mosca così come la zanzara non ama il geranio e la lavanda. Da valutare se questi sono gli insetti predominanti che cercano di infestare l’ambiente casalingo.

Piante che scacciano gli insetti come le formiche e gli scarafaggi

Le formiche sono davvero un osso duro: pare che nulla riesca a scalfire la loro parata verso nidi e spazi più accoglienti di quelli esterni. Però non possiamo permettere che invadano le nostre case altrimenti non riusciremmo più a liberarcene. Per questo dobbiamo innanzitutto installare dei contenitori che contengano dei fondi di caffè, dato che le formiche ne odiano l’aroma.

E poi chiediamo aiuto alle piante. Quali di queste assolvono alla funzione in maniera efficace? Alcune di queste le abbiamo già viste per scacciare gli insetti e sono la menta e la lavanda. A queste possiamo aggiungere il timo e il rosmarino: profumate e funzionali in cucina.

Per allontanare gli scarafaggi, infine, dobbiamo affidarci all’aglio e all’alloro. Il primo non rilascia una fragranza particolarmente gradevole e può frenare molti di noi, però la sua efficacia non può essere messa in dubbio. In alternativa potremmo affidarci all’alloro che ha una profumazione decisamente più piacevole ed è una pianta molto bella anche in funzione della decorazione.