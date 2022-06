Il funzionamento “basilare” delle piante è comune a quello di ogni forma di essere vivente di struttura “complessa”: nella maggior parte dei casi la crescita dei vegetali richiede principalmente due forme di nutrimento, che provengono da acqua e raggi solari, che costituiscono l’approvigionamento basilare. Le capacità di adattamento delle piante che sono presenti sul pianeta ha portato la diversificazione in base alle peculiarità: l’habitat in particolare ha determinato in maniera importante la capacità di resistere ai raggi solari. Tuttavia pochissime piante riescono a sopravvivere in condizioni di caldo estremo (in genere vi riescono solo le piante succulente). Come proteggere le nostre piante dal caldo, così da evitare l’appassimento?

3 segreti per non fare appassire le piante a causa del caldo

Come detto, alcune piante “resistono” tendenzialmente meglio al caldo rispetto ad altre, tuttavia ecco alcuni rimedi molto semplici ed attuabili per limitare al massimo il pericolo di appassimento.