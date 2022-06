Gli esseri umani sono culturalmente portati ad essere mediamente abitudinari: la capacità di adattamento che ha permesso alla razza umana di “avere la meglio” sulle altre, anche se non tutti hanno una tendenza così spiccata a seguire iter e routine specifici, al contrario molti sembrano palesare un’insofferenza vera e propria nei confronti di questi concetti. Altri invece trovano grande comfort in schemi prestabiliti della vita, ecco perchè sono definiti abitudinari. Secondo lo zodiaco sono sopratutto i seguenti i segni zodiacali associati a personalità specifiche che meritano questa nomenclatura. Quali sono gli abitudinari per eccellenza dello zodiaco?

Quali sono i segni più abitudinari dello zodiaco? Eccoli!

Vergine

Un segno scrupoloso e fortemente perfezionista non può che essere anche abitudinario. Non che non ami gli “strappi alla regola” ed i “colpi di testa”, sopratutto in funzione di “sfogo personale”. Perl la vita “normale” dei nati sotto la Vergine deve essere scandita da una serie di eventi programmati e prevedibili, al punto che non ci fa neanche più caso.

Capricorno

Decisamente “conservatori” e duri a cambiare idee in senso generale, per loro il concetto di abitdine è così radicata da non farci neanche caso. Quando però qualcosa o qualcuno “mina” l’integrità di un modus operandi Capricorno fatica ad adattarsi ed a sconvolgere l’abitudine.

Toro

Altro segno molto “conservatore”, in tutti gli ambiti. Toro necessità di “basi” e “radici” forti, quindi prima di affrontare un cambiamento ci pensa non 10 ma 100 volte. E questi cambiamenti non devono modificare troppo le sue abitudini altrimenti sono messi da parte prima del tempo.