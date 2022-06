L’umiltà rappresenta un concetto assolutamente degno di nota e solitamente molto apprezzato finchè appare genuino: una personalità umile è quella che non ama stare sul “piedistallo”, è modesta e praticamente priva di superbia. In genere l’umile lo è in modo coscienzioso, essendosi reso conto dei propri limiti e quindi non intenzionato a generare false aspettative. Sostanzialmente si tratta di un personalità che appare trasparente per quanto riguarda le proprie capacità. Quali sono gli uomini tendenzialmente più umili di tutti?

Ecco gli uomini più umili dello zodiaco. C’è il tuo segno?

Acquario

E’ un profilo sensibile e dalle mille sfaccettature, quasi tutte estremamente diversificate e polivalenti. E’ un amico sincero e disponibile ed un partner sensibile ma anche molto accorto alla controparte. Nonostante possa vantare diverse doti umane, vantarsi non fa parte del suo corredo caratteriale, anzi a volte esagera nell’apparire umile non conferendosi meriti a sufficienza.

Cancro

Da subito l’impressione di essere umile perchè è fondamentalmente un segno dall’animo gentile e sempre molto educato. Comprende esattamente quali sono le sue potenzialità e semplicemente non esagera mai anche quando riesce in obiettivi molto difficili. Non comprende il senso del ” talento” ma solo quello del duro lavoro. Al contrario, ama “elogiare” gli altri in modo molto sincero.

Scorpione

Strano trovare Scorpione in lista? Solo per alcuni: Scorpione non comprende la necessità di “auto glorificarsi ” senza motivo. Anzi, detesta abbastanza chi tende ad auto elogiarsi, sopratutto quando non vi è la necessità. Accetta i compimenti solo se sinceri e ben contestualizzati.