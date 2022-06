Oroscopo Branko settimana dal 13 al 19 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 13 al 19 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Giugno è appena iniziato e ha già riservato le prime sorprese ai segni zodiacali. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì Mercurio tornerà favorevole e ti stimolerà nuove idee vincenti. Mercoledì sarai impegnato in una frenetica corsa al successo. Sabato le stelle potrebbero riservarti una piacevole sorpresa: una rimpatriata con vecchi amici.

Toro

Lunedì, con Mercurio nel segno dei Gemelli, il lavoro e gli affari avranno nuovamente la priorità. Mercoledì le stelle ti incoraggeranno a investire all’estero, guardare oltre i confini nostrani. Venerdì dovrai usare cautela in amore, per tenere a bada la tua incontenibile gelosia.

Gemelli

Lunedì accoglierai Mercurio nel tuo segno e gli affari cominceranno a filare lisci. Venerdì sarai alle prese con una questione, forse legale, intento a trovare un accordo. Domenica potrai concederti finalmente un’intera giornata di puro relax.

Cancro

Lunedì Mercurio in Gemelli ti renderà più diffidente e chiuso. Mercoledì un ex potrebbe sfidarti: occorrerà molta cautela. Giovedì potresti accusare un leggero calo fisico, qualche piccolo disturbo fisico. Meglio riposare e rimandare ogni appuntamento alle giornate successive.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con una novità entusiasmante. Lunedì, infatti, Mercurio tornerà di nuovo tuo amico. Mercoledì sarai stimato e raccoglierai un gran numero di consensi e apprezzamenti. Sabato sarai messo con le spalle al muro: dentro o fuori.

Vergine

Lunedì il tuo Mercurio diventerà dissonante. Mercoledì sarà una buona giornata che aiuterà a spazzare via tutti i dubbi in amore. Venerdì qualche Vergine sarà impegnata ad affrontare un colloquio di lavoro, un test o una prova d’esame.

Bilancia

Lunedì con Mercurio di nuovo a favore dovresti cominciare a coltivare contatti con l’estero. Mercoledì sarai in pensiero per un parente anziano oppure un genitore, un nonno avrà bisogno del tuo aiuto. Venerdì si preannuncia una giornata intrigante per l’amore.

Scorpione

Lunedì Mercurio tornerà favorevole e darà una grande spinta agli affari. Martedì le stelle favoriranno in particolar modo gli investimenti e le trattative immobiliari. Mercoledì arriveranno notizie entusiasmanti o avrai contatti interessanti.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà decisamente male. Lunedì, infatti, Mercurio raggiungerà un punto del cielo contrario e da lì provocherà più tensioni in famiglia. Martedì ti converrà frenare la lingua, se non vorrai combinare guai. Giovedì sarai brillante come non mai, traboccante di carisma e fascino.

Capricorno

Lunedì Mercurio lascerà la sua bella posizione in Toro per raggiungere il segno dei Gemelli. Martedì le stelle ti inviteranno a fermarti per leggerti dentro. Sabato potresti avere un’idea vincente o spunterà un affare importante su cui lavorare.

Acquario

Lunedì Mercurio tornerà di nuovo tuo amico. Mercoledì sarà la giornata giusta per mettere a punto i tuoi progetti di lavoro. Giovedì qualcuno sarà alle prese con un avvocato per risolvere un contenzioso, una questione legale rimasta in sospeso.

Pesci

Lunedì Mercurio raggiungerà il segno dei Gemelli e diventerà contrario. Già da martedì comincerai a vedere i primi effetti, possibili dissapori in casa, con i figli. Mercoledì t’imbatterai in un incontro/scontro con una persona. Domenica si preannuncia una giornata stimolante per gli affari.