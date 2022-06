Il corteggiamento è qualcosa di estremamente complesso che può essere accomunato quasi ad una vera e propria scienza, in quanto non esistono regole fisse prestabilite ma una serie di fattori anche molto complessi da definire che affondano le loro radici in contesti sociali, psicologici ma anche “storici”, visto che il corteggiamento non è necessariamente uguale in tutti i paesi e culture. Il ruolo della donna, che per moltissimo tempo è stato “tendenzialmente passivo” nelle culture come quelle occidentali, appare ogni diverso nella maggior parte nei casi e anche nell’ambito sentimentale: alcune preferiscono essere corteggiate, altre invece rappresentare la “parte attiva”. Quali sono le donne che amano essere corteggiate?

Quali sono le donne che amano essere corteggiate? Ecco la risposta

Toro

Personalità discretamente raffinate, non amano le cose estremamente sdolcinate ma preferiscono sentirsi apprezzate anche e sopratutto per le qualità caratteriali che “estetiche”. La Toro non è facile da conquistare anche perchè è molto orgogliosa ma allo stesso tempo ama sentirsi apprezzata e “coccolata”.

Cancro

Sono un po’ schiave di questa tendenza: le Cancro non amano prendere l’iniziativa ed al contrario “devono essere corteggiate” per essere conquistate. Il problema è che per farlo capire, sono solite essere fin troppo chiare, e questo sviluppa inevitabilmente incomprensioni e problemi.

Scorpione

E’ una donna indipendente ma è dotata di un grande potere sensuale, non a caso perchè ama profondamente il rito del corteggiamento, a patto che non sia esplicito e “diretto”. La Scorpione da comunque l’impressione che è lei ha permettere o meno il decorso del corteggiamento.