Il genere femminile è da molti considerato quello più “completo” e capace dal punto di vista caratteriale, nonchè tendenzialmente il più empatico. Sono molti gli ambiti dove sono effettivamente le donne a “spiccare” positivamente, e anche quando si tratta di essere un po’ più rigorose sanno dire la loro. Almeno una volta nella vita tutti abbiamo subito un torto, e tutti abbiamo avuto una reazione, non necessariamente standard in merito a questo evento. Quelle che prenderemo in esame sono le donne che pur essendo capaci di perdonare (nella maggior parte dei casi) non dimenticano mai completamente cosa è accaduto.

Le donne che non dimenticano un torto sono queste. Cosa dice lo zodiaco?

Cancro

Praticamente “trasparenti” da punto di vista emotivo, le Cancro sono perfettamente consapevoli di essere difficili da comprendere. Emotive, a tratti instabili e non eccessivamente vendicative, sono una sorta di “computer” quando subiscono ingiustizie e torti di vario tipo. Sono pronte a far “notare” quanto accaduto a distanza anche di molto tempo.

Pesci

Altro segno sensibile ma che rispetto a Cancro è meno “rigoroso”. Pesci tende a somatizzare quasi ogni cosa, e le donne nate sotto questo segno così empatico non sono propriamente delle personalità che “lasciano correre”.

Toro

Gioviale, solare e simpatica, la donna Toro non sembra una che è in grado di “tenere il broncio” a lungo, anche di fronte alle difficoltà. E’ infatti così…quasi sempre. Se fate un torto ad una Toro questa si trasforma caratterialemente parlando è diventa molto più fredda e distaccata. Anche a distanza di anni, ricorda benissimo cosa accaduto.