Dall’arrivo sul mercato di una platea di elettrodomestici sempre più diversificati ed efficaci nell’ambito della pulizia degli abiti, quasi naturalmente hanno iniziato ad “affollare” gli scaffali dei negozi e dei supermercati i detersivi, che a partire dalla seconda metà del secolo scorso hanno inevitabilmente avuto una grande rilevanza anche a causa della pubblicità, che a partire dal Carosello fino agli spot moderni hanno posto da sempre enorme “peso” specifico sia sulla capacità di rimuovere le macchie in modo efficace ma anche sul profumo. I detersivi infatti, pur nelle caratteristiche “profumazioni” sono associati ad un aroma particolare, che inconsciamente viene associato al pulito. Non necessariamente quelli più profumati sono i migliori, tant’è che in passato alcune aziende hanno “sponsorizzato” maggiormente questo tratto rispetto alla capacità di detergere, ma al giorno d’oggi spesso le cose coincidono.

Capi profumati? ecco i 5 detersivi migliori per profumo di pulito

General Eco Bio

Brand famoso per avere un ottimo rapporto qualità/prezzo, l’Eco Bio di General costituisce un’ottima soluzione per qualsiasi tipo di capo, grazie alla formula delicata e particolarmente indicata ad essere utilizzata in quantità ridotte.

Deox

Probabilmente il più profumato, in quanto adotta una “ricetta” molto particolare che conferisce un aroma inconfondibile che permane anche dopo alcuni giorni dal lavaggio. Non è solo gradevole ma è anche efficace nella funzione anti batterica.

Detersivo liquido di Dixan

Nuova formula per Dixan che sfoggia orgogliosamente un brand molto famoso. La profumazione alla lavanda è probabilmente il “cavallo di battaglia” del noto marchio di detersivi che risulta essere tra le più apprezzate.

Dash Pods all in 1

Indubbiamente tra le più apprezzate varianti in “pod”, Dash All in 1 non è esattamente la variante a “buon prezzo” ma costituisce probabilmente la migliore in termini di capacità “pulente” ed aroma.

Winni’s Naturel Ipoallergenico

Winni è un brand che “punta forte” sulla clientela particolarmente delicata ed attenta ai valori “ecologici”. La variante ipoallergenica che è molto gradevole (aroma alla verbena e sapone di Aleppo) presenta una “ricetta” particolarmente adatta per chi ha la pelle sensibile.