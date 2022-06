L’INPS, è una delle enti principali in Italia. Proprio per questo motivo, sono ‘complici’ o ‘vittime’ di innumerevoli truffe a loro nome. Ovviamente, loro non c’entrano niente e non possono fare niente per risolvere la cosa.

L’INPS, si occupa soprattutto del lavoro, cioè per l’erogazione delle pensioni ma anche per i bonus o per le agevolazioni. Prima ovviamente era tutto più difficile e richiedeva più tempo dato che era tutto cartaceo, con la digitalizzazione, anche quest’ente, sta cercando di mettersi al passo con i tempi. Infatti ormai, le domande si fanno quasi tutte online, così da agevolare il cittadino, ma anche l’impiegato. Proprio per questo motivo, ci sono queste truffe online.

INPS, se vi arriva questa mail non apritela: vi rubano i dati sensibili

Queste truffe sono sempre più diffuse e sono in molti a cascarci. Come già abbiamo detto prima, l’INPS, non ha colpe e può solo avvisare di questo pericolo, non può fare altro. Con la digitalizzazione, il progresso, sono diventate più frequenti le truffe online. Le truffe moderne attraverso internet, sono quasi sempre Phishing, cioè una sorta di comunicazione falsa, che può avvenire tramite SMS o email. Questi messaggi o queste email, rubano i dati sensibili del povero malcapitato.

Ad esempio, in queste email viene informato il cittadino che ci sono problemi con la pensione, magari che non poteva essere erogata nel modo giusto. In altri casi ci possono essere problemi con l’account o il pagamento di tasse. Ovviamente, per rubare i dati sensibili segue un link che può portare anche alla pagina ‘ufficiale’ dell’INPS, dove si richiedono i propri dati, che poi verranno rubati.

Anche l’INPS, avverte che per evitare queste truffe, non bisogna mai cliccare il link ed inserire i propri dati personali. Bisogna quindi sapere che l’INPS, (quella ufficiale) non chiederà mai informazioni personali tramite link.