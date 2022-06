La complessità celebrale che contraddistingue solitameente “poche” specie animali secondo la nostra percezione comporta anche una serie di dinamiche psicologiche che portano a dare grande “peso” ai sentimenti. La mente umana rappresenta ancora un enigma sotto molti punti di vista e per alcuni anche i sentimenti più puri e spontanei non risultano essere facili da gestire, anche quando questi sono positivi. Le motivazioni possono essere molteplici, secondo lo zodiaco questa tendenza a reprimere i sentimenti è sopratutto correlata a segni molto specifici. Quali sono?

Attenzione! Ecco i segni che reprimono i propri sentimenti! Li conosci?

Toro

Ha sostanzialmente sempre un po’ paura dei propri sentimenti, perchè è costantemente sotto il terrore che questi possano essere non ben corrisposti, anche se si tratta di pensieri che non risultano essere attinenti alla realtà. Questo si manifesta sopratutto nel contesto sentimentale. Ha bisogno di tanta, tantissima fiducia.

Vergine

Reprime ei sentimenti perchè non si fida delle persone, ed essendo un profilo tendente al perfezionismo, ha una sorta di timore nel restare deluso. Vergine conosce bene la natura delle persone e non è spaventato dai sentimenti ma dalla “distrazione” che questi possano portare. Vergine è sempre molto orientato verso i propri obiettivi.

Acquario

Rappresenta l’insicurezza che paradossalmente è ancora più evidente quando cerca di mascherarla, reprimendo le proprie emozioni. Essendo un pessimo bugiardo, più prova a rendersi misterioso e maggiormente appare insicuro. Formalmente non ci sono quasi mai motivi pratici che portano l’Acquario a considerare i propri sentimenti così come la sua vera natura come “negativi”.