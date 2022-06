Un particolare ingrediente che troviamo spesso nelle nostre case ci può aiutare a pulire il bucato in modo efficace. Inoltre, ci può essere utile anche la manutenzione della nostra lavatrice. Stiamo parlando del sale grosso.

Lavare i panni in lavatrice, seppur semplice dev’essere fatto nel modo giusto. Infatti, tutti cercato il prodotto giusto da utilizzare, dal detersivo all’ammorbidente. Oltre a questi prodotti però, esistono dei rimedi naturali, utilissimi per avere un bucato sempre pulito e profumato. Come abbiamo già detto la soluzione è il sale grosso, uno dei rimedi alternati della nonna. Vediamo quindi come utilizzarlo.

Bucato: aggiungi sale grosso a ogni lavaggio, ecco perché

Il sale bisogna aggiungerlo prima di mettere i panni nel cestello. Mettere questo composto, aiuterà le fibre dei nostri vestiti a rimanere morbide. Questo perché il sale rende l’acqua meno calcarea. Questo trucco, può essere utilizzato per tutti i tipi di tessuti, ma è ottimo soprattutto per gli asciugamani in spugna o i jeans, cioè due categorie che risentono della durezza dell’acqua e tendono a “irrigidirsi”.

Il sale può essere usato anche per ri-accendere i colori, nei capi scuri o colorati. Evita anche ingiallimento dei vestiti bianchi senza usare la candeggina. Basterà prendere una bacinella piena di acqua e sale e inserire i panni per qualche ora. Poi lavarli normalmente in lavatrice.

Come già abbiamo detto all’inizio dell’articolo, si può usare anche per la manutenzione della lavatrice. Infatti, ha in azione anticalcare, dato che rende l’acqua più dolce e meno calcarea. Inoltre, disincrosta le tubature della lavatrice.

Per eliminare il problema del calcare nelle nostre lavatrici, basterà fare un lavaggio a vuoto solo con il sale grosso. Basta metterne un chilo nel cestello e programmiamo la lavatrice per un lavaggio ad alte temperature, in modo da far sciogliere tutto il sale.

Il sale, assorbe anche l’umidità e previene la muffa e i cattivi odori. Quindi si può usare il sale anche per neutralizzare i cattivi odori che possono comparire nel cestello e rovinare tutti i nostri capi. Basterà inserire una tazzina di sale grosso quando non si usa la lavatrice.