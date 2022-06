Come si fa a capire se il tuo criceto è felice: ecco la guida

Come tutti gli esseri viventi anche i criceti, a loro modo, cercano di comunicarci il loro affetto con i loro modi e comportamenti del tutto singolari. Molte volte vediamo che hanno degli atteggiamenti particolari e dunque dobbiamo solamente cercare di capire cosa vogliono dirci, se hanno dei problemi oppure se soltanto è uno dei loro modi per dimostrarci di stare bene con noi.

Se si avvicina a te

Uno dei primi segnali che ci fanno capire quanto il nostro criceto abbia il piacere di stare insieme a noi è quando lo vediamo avvicinarsi. Se dalla sua gabbia lo vedi camminare o addirittura correre verso di te, significa che è abbastanza felice di poter interagire con te e magari giocare anche un po’. Puoi esserne certo se noti che si avvicina sempre al lato della gabbia in cui ti trovi tu appena gli passi accanto.

Si stira spesso

Quando guardi nella gabbia del tuo criceto e lo vedi fare stiramenti vari, come se facesse stretching, è un segno di contentezza e serenità. Ancora una volta un criceto che è felice è abbastanza rilassato da mostrarsi vulnerabile al proprio padrone, quindi non si farà problemi a stirarsi davanti a te. Di solito lo vedrai stiracchiarsi dopo che si sveglia da un pisolino o a volte casualmente durante il giorno a seconda di come si sente. Potrai avere la conferma di ciò quando lo vedrai stiracchiarsi davanti a te, di solito i criceti sono molto restii.

Raccoglie e conserva il cibo

Un’altra cosa che noterai in un criceto che vive una vita gioiosa è che raccoglierà regolarmente il cibo in modo da poterlo nascondere e conservarlo per dopo. Quello che vedrai di solito è che il tuo criceto si avvicina alla ciotola del cibo e si riempie le guance con i suoi semi e cereali preferiti. In questo modo possono trasportarlo per la gabbia e tenerlo al sicuro, conservandolo come spuntino per un altro momento.

Gioca con i suoi giocattoli

Ennesimo modo per capire se il nostro criceto è felice è quando lo vediamo giocare costantemente con i suoi giocattoli. Se non gioca più di tanto con i suoi giocattoli o ha smesso di giocarci in generale, potrebbe significare che si annoia. I criceti si annoiano molto facilmente, quindi per mantenerli felici è una buona idea far ruotare nella gabbia diversi giocattoli con cui possono giocare. In questo modo ci sarà sempre qualcosa di nuovo e interessante per lui con cui interagire o da masticare.

Reagisce alle tue parole

Quando vedete il vostro criceto reagire quando ci interagite è un modo per farvi capire che si sente felice. Questo non significa che sa cosa stai dicendo quando parli, ma è più probabile che sia il suono della tua voce ad attirarlo e renderlo felice. Quindi, anche se non gli parli direttamente, ma ti avvicini semplicemente alla loro gabbia parlando, noterai che uscirà dal suo nascondiglio per venire a vederti.