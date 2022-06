La profondità d’animo è qualcosa di difficile definizione: in alcuni ambiti appare giustificata a volte meno, e spesso le persone più sensibili, queelle più profonde ma anche le più energiche ma allo stesso tempo insicure sono maggiormente tendenti a “fermarsi a pensare”. Le motivazioni che portano alcune personalità ad essere più riflessivi della media sono realmente impossibili da quantificare. Lo zodiaco ci da una mano, definendo con una buona precisione quali sono i segni zodiacali conosciuti per essere i più riflessivi in assoluto.

I segni maggiormente riflessivi secondo lo zodiaco sono questi

Capricorno

Anche se prova a non farlo capire a tratti, Capricorno è tra i più riflessivi, una sorta di computer vero e proprio, che è capace di ricordare molte informazioni, riuscendo ad analizzare dettagli che alla maggior parte delle persone sfuggono. Se inizialmente appare poco loquace è perchè sta provando ad inquadrare la situazione.

Vergine

Il riflessivo per definizione, o meglio l’analitico: essendo tra i più razionali, Vergine viene scambiato per “freddo e calcolatore” e se in alcuni contesti lo è sicuramente, l’essere rilfessivo anche quando e rilassato dimostra che non è affatto così sicuro e costante ma è costellato, com’è normale da numerosi dubbi e pensieri continui.

Cancro

Riflette perchè non è sicuro, e non prova a nascondeerlo neanche un po’. E’ un insicuro ma non perchè pensa di essere “meno” rispetto agli altri ma per paura di sbagliare. Ha letteralmente tanti, a tratti troppio pensieri per la testa e questo è particolarmente percepibile. Ecco perchè a tratti ha bisogno di trovarsi un po’ di tempo per pensare.