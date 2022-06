Anche se per definizione l’amore è considerato il più nobile dei sentimenti, rappresenta anche fonte di tantissimi “scombussolamenti” mentali, legati allo stile di vita e al modo di interpretare le persone, anche quando non si è innamorati. Una particolare relazione o anche semplicemente una “sbandata” sono cose che possono lasciare il segno, quindi non tutti sono interessati a provare questo sentimento, “teoricamente” benefico. Alcune persone infatti sono spaventati dall’ipotesi di “perdere la testa” per qualcuno per motivazioni molto diverse. Quali sono i segni zodiacali che hanno paura di innamorarsi?

I segni zodiacali che hanno paura di innamorarsi. Li conosci?

Vergine

Anche se non lo ammetterebbero mai, i Vergine non sono spaventati “letteralmente” ma non comprendono assolutamente i vantaggi di innamorarsi sopratutto perchè essendo molto rigorosi e misurati, questo potrebbe farli sembrare “difettosi” e non più così perfetti come sono soliti voler apparire. Anche quando sono innamorati tendono a palesarlo meno rispetto alla media.

Gemelli

Più “genuina” la paura di innamorarsi dei Gemelli che già devono “fare i conti” con una personalità profonda e difficile da tenere a bada: se da una parte sono alla ricerca dell’anima gemella, dall’altra se il partner non è quello giusto può compromettere ancora di più il loro stile di vita.

Leone

Ha paura di legarsi perchè è uno spirito libero, un solare, e l’idea di essere “collegato” a qualcuno, e quindi condizionato non risulta così allettante. Potendo scegliere, preferirebbe di gran lunga di mantenere il proprio giudizio quando frequenta qualcuno. L’amore viene visto come un’impegno spesso troppo “grande”.