L’insicurezza, a piccole dosi, rappresenta uno dei tratti più “umani” e genuini in assoluto, sintomo di una cognizione mentale che “funziona”. Sentirsi inadeguati o non all’altezza è quindi normale, a meno che non diventi una tendenza diffusa, anche se l’insicurezza è molto più diffusa di quanto non si possa pensare. Se da una parte le società moderne sono più “aperte” da questo punto di vista, dall’altro si continua a percepire l’insicurezza come un difetto vero e proprio. Quali sono le donne notoriamente e mediamente più insicure dello zodiaco?

Le donne più insicure dello zodiaco sono queste. Lo sapevi?

Ariete

Se da un lato appare molto volitiva e carismatica, è anche molto fragile caratterialmente. Comprende assolutamente i propri limiti e difetti anche se prova a convincersi che sono molto più “elevati” rispetto a quanto non pensi a tratti. E’ una insicura che cerca approvazione dall’esterno, anche non chiedendolo direttamente.

Bilancia

La donna Bilancia fin dalla giovane età comprende l’importanza di “apparire” sicuri, che in alcuni casi “inganna” anche se stessa. Ma questa personalità è costantemente insicura pur riuscendo a “celarlo” in maniera piuttosto efficace. E’ comunque una donna forte, pienamente consapevole dei propri mezzi.

Vergine

La donna Vergine sarebbe insicura? Chi la conosce a fondo sicuramente può rispondere in modo affermativo. Anche Vergine capisce che “apparire” conta quasi quanto “essere”, ma Vergine si fa continuamente domande sulla propria persona e sul proprio operato, anche perchè ha naturalmente standard molto elevati. La quasi totalità delle persone tuttavia la percepisce come inflessibile e sicurissima, quasi austera.