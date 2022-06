Il Telepass è oggi diventato il “principale” metodo di pagamento dei pedaggi automatizzato, fama che in realtà perdura da gli anni 90: dopo alcuni “esperimenti” infatti la società Telepass SpA ha dato il via alla diffusione di questa forma di pedaggio automatico per i clienti privati che a permesso un’ottimizzazione delle code sulle autostrade, uno dei problemi emersi sopratutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso, a causa della diffusione delle automobili nelle strade italiane.

La tecnologia è basata formalmente su due dispositivi: uno da inserire a bordo dell’abitacolo, ossia un piccolo box munito di transponder che al momento giusto, ossia quando si trova nei pressi del ricevitore presente in un casello Telepass “comunica” con quest’ultimo segnalando il pagamento e l’avvenuto “passaggio” del veicolo. Dal punto di vista tecnico il servizio è cambiato relativamente poco, mentre il sistema di abbonamento è stato ampliato e reso di più facile fruizione sopratutto con le ultime tecnologie. Ma per quanto riguarda i prezzi? Quanto costa attivare il Telepass?

Quanto costa attivare il Telepass oggi? “Da non credere”

E’ bene specificare da subito che nessun abbonamento Telepass presenta costi di attivazione, ma esiste il costo di abbonamento, al quale va ovviamente sommato quello legato ai pedaggi. Per la precisione:

L’abbonamento “base” costa 1,26 euro al mese +0,74 per i servizi Telepass Pay, per un totale di 2 euro, con fattura trimestrale.

Plus: 2,50 euro al mese in 1,26 euro per Telepass Family e 1,24 per i servizi Telepass Pay. Più servizi come bike e scooter sharing, pagamento bollo auto, viaggi in treno, pullman, acquisto biglietti per i mezzi pubblici di Milano e Roma, acquisto skipass, pagoPA e simili.

Pay Per Use: nessun canone mensile, 10 euro per attivazione e 2,5 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel corso del mese solare, e i servizi Telepass Pay sono inclusi.

Family permette l’utilizzo su vetture differenti al costo è sempre di 1.26 euro mensili in formula trimestrale. Se si supera la soglia di 258.23 euro il pagamento diventa mensile con aggiunta di una quota associativa pari a 3.72 euro.

Tuttavia dal 1° luglio 2022 le tariffazioni aumenteranno del 45,2%, anche se i nuovi abbonati potranno ambire ad una tariffazione gratuita per 6 mesi ed un Caskback del 15 %.