Le piante, come tutti sappiamo hanno bisogno di acqua e di una giusta esposizione al sole per restare in vita. Molte piante però, hanno bisogno anche di sale per sopravvivere, ovviamente senza esagerare perché potrebbe essere molto dannoso. L’acqua salata è tollerata sugli steli e sulle foglie, ma non deve essere mai assorbita dal terreno perché potrebbe portare ad una disidratazione o un avvelenamento. Si consiglia quindi si utilizzare dell’acqua che non contiene molto sodio.

Acqua salata e piante: le uccide o fa bene? ecco la verità

Per prima cosa bisogna dire che in molti luoghi, l’acqua per irrigare non è molto presente, quindi si deve optare per quella salata. Vediamo quindi se si può effettivamente annaffiare la pianta con l’acqua salata o meno. Molto sale influenza negativamente la resa della pianta ma anche del raccolto. Rende la terra più compatta e meno drenante.

Se non ci sono alternative e bisogna usare l’acqua salata, si devono vedere alcuni aspetti fondamentali. Per prima cosa, bisogna informarsi sulla tolleranza della specie da coltivare. Bisogna credere le caratteristiche del terreno e anche le condizioni climatiche. Più saranno alte le temperature, più il sale rimarrà nel terreno.

Per chi non ha altra scelta che usare quella salata, bisogna sapere che sono stati creati dei sistemi che riescono a estrarre i sali dall’acqua. Questi sistemi utilizzano la membrana osmotica e la pressione, che messe a contatto aiutano a dissalare l’acqua.

Di solito, quando si usa questo tipo di acqua, non dolce, lo stelo e le foglie non sono danneggiati, ma non bisogna usarla per lunghi periodi. Usata per lunghi periodi, può influire sul processo di fotosintesi.

Il problema principale, succede quando quella salata viene assorbita dal terreno. Quando la concentrazione non è troppo alta, si potrebbe bloccare la crescita e quindi ci saranno meno fiori o frutti. Mentre se la concentrazione di sale è alta, le foglie diventeranno gialle e la terra sarà dura e spaccata. In poco tempo la pianta morirà e non si potrà fare niente. Il sale potrebbe anche avvelenare la pianta e influenzare i processi chimici utilizzati per produrre zuccheri utili.