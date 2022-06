Il contesto dei bonifici risulta essere mediamente molto più “affollato” rispetto al passato, a causa di una tendenza economica e finanziaria che privilegia con sempre maggior frequenza i pagamenti elettronici. Non si tratta di un “vezzo” ma di una necessità concreta e condivisa dalla maggior parte dei paesi occidentali da tempo: bancomat, carte ma anche bonifici di varia natura rappresentano il presente ed il futuro ed è ragionevole pensare ad una sempre più capillare diffusione, anche perchè rispetto al passato l’evoluzione tecnologica ci permette di sfruttare transazioni efficienti e sicure. Il Bonifico Istantaneo rappresenta una delle “evoluzioni” più apprezzate e recenti. Di cosa si tratta e come funziona?

Instant Payment

Cos’è il bonifico istantaneo? Non è troppo diverso da ciò che dice il nome stesso, anche se tecnicamente si chiama SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), creato nel 2017 ed operante esclusivamente nell’area SEPA, ossia quella che comprende 38 paesi che fanno parte del vecchio continente, corrispondenti a quelli che fanno parte dell’omonima area. Si tratta di una forma rapida di bonifico che funziona esattamente come qualsiasi altra, ossia attraverso la “comunicazione” telematica tra due IBAN. E’ disponibile 7 giorni su 7, 24 al ore al giorno e 365 giorni alla settimana, e come intuibile permette di “muovere” somme di denaro anche considerevoli verso un destinatario.

Bonifico istantaneo, cosa succede se supero l’importo massimo?

Come ogni forma di bonifico, presenta dei limiti abbastanza “importanti” proprio perchè operando in un’area considerabile “sicura” i controlli sono molti. Il limite precedente era di 15 mila euro, recentemente portato a 100.000 euro. Cosa succede se viene superato l’importo massimo? Il bonifico non viene semplicemente eseguito anche se la somma risulta essere molto inferiore al limite. Questo perchè le banche che oggi mettono a disposizione il bonifico instantaneo decidono in modo autonomo i limiti di importo, che solitamente possono essere modificati e visionati attraverso l’app ufficiale, dopo aver preventivamente effettuato l’accesso.