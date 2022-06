Il “labirinto” mentale che contraddistingue uomini e donne deve obbligatoriamente “passare” attraverso il “filtro” costituito dal nostro carattere, a sua volta unito alla dose di esperienza accumulata. Nel caso della timidezza, spesso viene percepita come qualcosa che con l’età viene gradualmente meno, anche se non per tutti è così. Molte donne, in questo caso, continuano ad essere timide anche da “grandi”, in alcuni casi seguendo un vero e proprio iter mentale, in altri invece palesando un controllo limitato sulle capacità di esprimersi. Quali sono le donne più timide per lo zodiaco?

Conosci le donne più timide, secondo lo zodiaco? Eccole!

Scorpione

Riesce ad “ingannare” qualcuno nei contesti sociali ma la donna Scorpione è molto soggetta alla timidezza, anche se in questo caso si parla di una timidezza irrazionale. Essendo un profilo al contrario sempre in cerca dell’aspetto razionale, forse è proprio perchè le relazioni sociali la mettono alla prova.

Capricorno

Preferisce ascoltare sia perchè è naturalmente curiosa ma anche perchè non proferire parola le garntisce una posizione “comoda” per evitare di esporsi. Si può dire che la donna Capricorno rappresenti la timida perchè ha paura di essere giudicata anche se non è facile da ammettere da parte sua.

Pesci

Anche la donna Pesci rientra in questa categoria, anche se fondamentalmente non avrebbe niente di cui vergognarsi o provare imbarazzo. Non si fa troppe domande, la sua timidezza è prevalentemente dettata da una incapacità di relazionarsi di fidarsi appieno di un contesto specifico, sopratutto se fa parte di una contesto molto “affollato”.