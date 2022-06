Prima dei nostri giorni, qualche decennio fa, il telefono era considerato un privilegio. Non molte persone avevamo il telefono in casa e quindi per chiamare si usavano dei telefoni comuni in delle cabine telefoniche andavano con il gettone. I cellulari all’inizio degli anni ‘80 erano poco diffusi, dato che era una novità ed erano molto costosi. Quindi solo le famiglie più ricche se lo potevano permettere mentre le altre so dovevano accontentare dei telefoni comuni che si trovavano per strada. Al giorno d’oggi questo può sembrare assurdo, dato che ormai ognuno di noi ha posseduto un telefono già dalla tenera età.

Ecco quanto vale il gettone telefonico 7805: “pazzesco”

Come abbiamo detto per telefonare si usavamo dei gettoni, che ormai hanno solo un significato simbolico. Sono diventati quindi degli oggetti da collezione, anche perché già dagli anni ‘90, vennero sostituiti dai biglietti e quindi sono molto rari. Ogni gettone è diverso, possiede infatti un numero o un’abbreviazione che indica il periodo di produzione, un po’ come con le monete dove compare l’anno di produzione.

La prima moneta prodotta in Italia fu la moneta Siptel nel 1927. Vale molto dato che è stata la prima moneta coniata e vale circa 60-90 euro. Il valore cambia ovviamente, in base allo stato di conservazione, se è graffiata vale molto meno rispetto ad una perfetta.

Quindi oltre alla rarità, bisogna vedere il suo stato di conservazione, un po’ come tutti gli oggetti da collezione, più sono tenuti bene, più valgono.

Ad esempio un gettone particolare è quello 7805, è molto famoso, ma di questi non ne sono stati creati tanti. Il suo valore però non è molto alto, infatti vale solo 10-15 euro. Ovviamente se è graffiato o in brutte condizione il valore cala.

C’è da dire però, che questi gettoni, non sono monete da investimento, quindi non è importante quando vale.