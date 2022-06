Ecco le donne più insensibili di tutte! Sai quali sono?

Quasi in “automatico” sono ancora in molti a considerare, in un modo piuttosto stereotipato, la sensibilità come una sorta di prerogativa femminile in particolare: in realtà sono molte le presenze femminili che appaiono naturalmente distaccate, poco sensibili oppure completamente o quasi insensibili, sia in amore ma anche nella maggior parte dei contesti, manifestano una sorta di “impermeabilità” a molte delle condizioni sociali che solitamente prevedono o stimolano la nostra sensiblità. A volte si tratta di una condizione “volontaria”, altre volte è completamente istintiva. Ecco le donne più insensibili dello zodiaco.

Ariete

Non è “fredda” sempre, ma la donna Ariete sembra preferire avere un controllo pressochè completo sulle proprie emozioni, sopratutto a causa di un carattere impulsivo e che è “nato” per dimostrarsi forte ed autoritario. In amore aspetta molto, a volte troppo per scatenare la propria sensibilità, che è comunque presente ma ben “nascosta”.

Scorpione

Si fa troppi problemi a manifestare la propria platea di sentimenti, sia positivi che negativi anche se in realtà è una personalità altruista e decisamente empatica. Quando si tratta di “evidenziare” è troppo indecisa, e questa indecisione da costantemente l’impressione di essere insensibile, fino a diventarlo in tutti i sensi.

Capricorno

In amore la donna Capricorno da il partner un po’ troppo per scontato, anche perchè tende ad annoiarsi presto ed a perdere entusiasmo . La Capricorno ha bisono costantemente di stimoli, non lo fa apposta ad essere insensibile, ma è sostanzialmente un problema che riguarda anche la controparte maschile.