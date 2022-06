Perché i criceti corrono nella ruota? Ecco cosa significa

Quando ci chiedono di immaginarci un criceto, la prima cosa che ci viene in mente è quello di immaginarlo che corre dentro una ruota. Da sempre è considerato uno degli attrezzi fondamentali da tenere qualora si decidesse di adottare un criceto. Ma perché lo fanno?

La sua utilità

Quando il nostro criceto non dorme, il resto del tempo lo passa giocando nella sua gabbia con tutto ciò che trova; uno dei suoi giochi preferiti è proprio quello di correre dentro la ruota. Questo viene dai suoi antenati, che passavano il loro tempo a scappare dai predatori e che li ha trasformati in esseri irrequieti e anche un po’ nervosi. La ruota è a tutti gli effetti una valvola di sfogo per loro, lo aiuta a tranquillizzarsi e a trovare un equilibrio fisico e mentale. Correndo sulla ruota il criceto può arrivare a percorrere svariati chilometri in una sola notte, perciò funge anche da palestra e consente al roditore di mantenersi sempre in forma.

Una forma di necessità

Correre dentro la ruota è anche una forma di necessità, i criceti hanno bisogno di tre cose per avere una vita felice: acqua, cibo e correre. I roditori, soprattutto quelli più piccoli, hanno bisogno di stare sempre in movimento. La verità è che questi roditori hanno bisogno di tenersi sempre in movimento, non sono fatti per essere chiusi dentro ad una gabbia. Il semplice fatto di tenere una ruota per correre può essere essenziale per la loro vita. Un dettaglio, forse banale, ma che dovrete sempre tenere presente quando decidete di accogliere in casa questi docili e fragili animaletti.

La ruota migliore

Anche se il rumore provocato dalla ruota del criceto, a volte, può diventare fastidioso, questa attività è fondamentale per la salute del batuffolo. Quando vi apprestate ad acquistare una ruota da inserire nella gabbietta fate sempre attenzione ad alcuni dettagli come ad esempio: è sempre consigliato scegliere un modello chiuso e in plastica per la sua sicurezza ma allo stesso tempo la plastica però non deve essere troppo sottile, perché il criceto potrebbe azzannarla e distruggerla nel giro di qualche giorno; ed infine i raggi non devono essere troppo vicini, in modo che l’animale, correndo, non rimanga incastrato.

Il mio criceto non corre sulla ruota

Nonostante ciò che abbiamo detto sopra, potrebbe capitare che il nostro criceto non va sulla ruota per qualche motivo. Una volta accertatosi della salute del nostro animale, potremmo controllare se la nostra ruota è intatta o se magari ha problemi funzionali. Oppure potrebbe capitare che il nostro criceto, soprattutto le prime volte, faccia fatica ad avvicinarsi alla ruota poiché è un animale molto timido: ma non temete, è solo questione di tempo.