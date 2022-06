Il cane sta male quando fa queste 5 cose: attenzione

Molto spesso ci chiediamo se il nostro amico a quattro zampe sia in perfetta salute o meno. Ci sono dei sintomi che possono essere sottovalutati e che invece a volte nascondono la presenza di un disturbo più importante. Il metodo per capire se il cane sta male è osservarlo con attenzione per evidenziare qualsiasi cambiamento che possa indicare una patologia in corso. In questo modo potrete contattare il veterinario per tempo, in modo da far visitare il cane sin dai primi sintomi.

Perdita dell’appetito

Uno dei primi sintomi che vedremmo qualora il nostro cane non si sentisse bene, è la perdita dell’appetito. Questo è il chiaro segno che vi indichi la presenza di una possibile patologia in corso o la possibile presenza di un’indigestione. Per assicurarti che non è così, avvicina la ciotola al muso e vedi come reagisce. Se nonostante ciò il cane continua a non mangiare, è facile che soffra di qualche disturbo funzionale non necessariamente grave ma che deve essere comunque diagnosticato dal veterinario.

Respira molto velocemente

In relazione all’ansimare anomalo, la respirazione affannosa è un altro segnale di malessere nel cane, dal momento che il dolore che sente gli produce una sensazione di perdita di controllo sul corpo, gli impedisce di continuare la routine quotidiana e gli genera ansietà, stress e nervosismo. Nello stesso modo in cui noi esseri umani notiamo la respirazione accelerata quando il dolore che sentiamo è molto intenso o perché non osserviamo miglioramenti dopo un certo lasso di tempo, così reagisce anche l’animale.

Dorme troppo

Se il nostro animale non sta bene, avrà anche difficoltà nel dormire. Soprattutto quando il dolore è molto intenso, possiamo notare l’animale nervoso, inquieto, che piange, emette gemiti o cerca di attirare la nostra attenzione. Così se il cane non aveva mai mostrato cambi nelle ore di sonno, né si era mai comportato in questo modo, è il caso di allarmarci e cercare di individuare l’origine del dolore. Osservare che il cane dorme troppo, ovvero molto più del normale, è anch’esso segnale di malessere più o meno grave.

Piange

Altro segno di dolore nei cani è il pianto o piagnisteo, che può essere costante o intermittente a seconda del disturbo che lo causa. Così è possibile osservare l’animale inquieto che geme o emette piccoli pianti mentre si muove o, al contrario, sta fermo. È anche probabile che questi pianti siano più frequenti e crescano di intensità appena ci avviciniamo per capire che succede o tocchiamo il nostro cane.

Non vuole essere toccato

Se toccando il cane egli reagisce con un pianto o morso, la cosa più probabile è che questa zona del corpo gli faccia male. Per verificarlo, è necessario toccargli altre parti del corpo e osservare gli effetti. Se per esempio l’animale si lamenta appena gli tocchiamo una zampa, possiamo cercare di farlo camminare per verificare se l’appoggia normalmente o se zoppica. In questo senso, il camminare zoppo è un altro dei sintomi di dolore molto facile da individuare.