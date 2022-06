E’ difficile identificare una specifica personalità in base ad un singolo tratto, in quanto il carattere rappresenta qualcosa di molto radicato e non di semplice definizione. E’ indubbio tuttavia che sono proprio alcuni tratti a farci percepire in un modo o in un altro dalle altre persone. Le personalità più “pericolose” sono esattamente quello che dice la nomenclatura: individui che per un motivo o per un altro tendono a mettere nei guai chi hanno intorno. Quali sono secondo lo zodiaco i più “pericolosi” tra i segni?

Attenzione ai segni zodiacali più pericolosi di tutti! Ecco quali sono

Gemelli

Stare costantemente accanto ad un Gemelli può compromettere il normale comportamento “serio” e responsabile. Questo perchè, pur essendo una persona che non è intenzionalmente manipolatrice, chi è nato sotto questo segno ha una personalità molto complessa e che non si “sposa bene” con la professionalità. Quindi si perde tempo e risorse a “seguire” un Gemelli ad occhi chiusi.

Toro

Toro riesce ad essere convincente ed affascinante, e può convincere qualcuno delle cose più assurde con molta facilità. Ne è assolutamente consapevole e per questo è pericoloso, visto che può facilmente “sviare” anche le personalità più forti a fronte di un fine personale.

Capricorno

E’ pericoloso in modo “sottile” ma molto affascinante. Il segno del Capricorno può vantare una parlantina decisamente efficace e anche delle motivazioni quasi sempre valide in apparenza. Ma sopratutto nell’ambito sentimentale tende a manipolare in modo più o meno volontario, le menti delle persone che sono compatibili con questo tratto.