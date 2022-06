Le api costituiscono una risorsa assolutamente essenziale per l’impollinazione della maggior parte delle piante che sviluppano fiori e frutti: il lavoro di questi insetti è infatti essenziale per la quasi totalità di prodotti agrari, e non è un caso che le modifiche dell’habitat delle api rappresentano un motivo di grande preoccupazione. Oltre ad essere delle lavoratrici estremamente laboriose, sviluppano anche il miele una delle sostanze zuccherine più utilizzate dagli esseri umani fin dalle più antiche civiltà. Come è possibile allontanare le api in modo “non nocivo”?

Le api costituiscono quindi una vera e propria risorsa che però può diventare un fastidio ad esempio se in corrispondenza delle abitazioni oppure delle case in vacanza. Trattandosi di insetti comunque “delicati” e di rinomata importanza, è decisamente consigliabile adottare un modo per allontanarli senza per questo far uso di sostanza nocive.

Se vuoi allontanare le api dal tuo giardino, allontanale in modo naturale in questo modo

Tra i rimedi più conosciuti e tradizionali vi è sicuramente il caffè: basta porre un po’ di caffè macinato all’interno di un contenitore capace di resistere al fuoco e semplicemente “dargli fuoco”, in modo che l’aroma sprigionato riesca a ricoprire l’area circostante. Le api infatti, come tanti altri insetti come vespe e calabroni tendono a non apprezzare questo aroma.

Un effetto simile può essere ottenuto con le tradizionali candele e zampironi alla citronella che oltre a tenere lontane le zanzare, riescono ad essere “indigeste” anche per le api. Rimedio alternativo è costituito dall’olio essenziale se sviluppato da varie piante, come eucalipto, lavanda, ma anche la semplice presenza di alloro, canfora, basilico e geranio.

In corrispondenza di fineste e porte possono essere usate come “deterrente” contro l’arrivo delle api anche dei sacchetti pieni di pastiglie di canfora o la polvere di naftalina e anche l’aglio se sminuzzato e aggiunto ad una soluzione di acqua, magari in un piccolo contenitore spray, può essere considerato una forma di “anti api” naturale.