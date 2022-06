Il rosmarino è una pianta aromatica molto diffusa in Italia. Si può coltivare sia in giardino che in casa, infatti è una pianta perenne che si adatta molto bene a tutti i tipi di ambienti.

Per avere una nuova pianta di rosmarino, si può semplicemente fare una talea, la quale è molto semplice da riprodurre, dato che i suoi rami radicano facilmente. Se abbiamo una vecchia pianta, possiamo creare di nuove e posizionarle in altri angoli della casa.

La talea di solito è la tecnica di riproduzione più usata, perché è molto semplice ma anche molto veloce. Per avere una piantina riprodotta per talea serve circa 1 anno, mentre con il seme ce ne vorrebbero 3. Andiamo quindi a vedere come fare e come prenderci cura di queste piccole piante.

Come moltiplicare il rosmarino per talea: ecco il segreto di questa tecnica

Innanzitutto, come prima cosa dobbiamo scegliere il nostro rametto dalla pianta ‘madre’. Il periodo migliore per tagliarlo è la primavera, soprattutto perché il clima è mite, quindi è perfetto farlo da metà primavera a inizio autunno. Si devono evitare i mesi più caldi, dato che la talea potrebbe non funzionare in questi casi.

Andiamo quindi ad individuare la parte iniziale del ramo. Se prendiamo la parte finale andremo a fare una “talea di punta”, mentre se prendiamo un ramo rametto giovane e poco andremo a fare quella che si definisce “talea di tacco”.

Il ramo deve essere tagliato ad una lunghezza massima di 10-15 centimetri. Si deve poi pulire la parte inferiore, cioè si devono andare a togliere tutti gli aghi per 6/8 cm.

Creiamo una punta, sulla parte che dovrà essere interrata, cioè andiamo a tagliare il rametto di circa 45° di inclinazione.

Dopo aver tagliato il rametto, si deve andare a preparare il caso in cui mettere la nostra nuova piantina di rosmarino. Il terriccio da utilizzare deve essere composto dal 70% di torba e dal 30% di sabbia. In alternativa alla torba, si può utilizzare anche la fibra di cocco o la semina che si usa anche per le ortiche. Dopo aver riempito il vaso, fate un piccolo buco al centro e inserite il rametto.