Per prodotto solare intendiamo qualsiasi preparato come la crema solare, l’olio, il gel, lo spray, indirizzato ad essere posto in contatto con la pelle umana, al fine riservato o principale di proteggerla dai raggi UV assimilandoli, allontanandoli o tramite rifrazione. Gli ingredienti che eseguono la vera e propria azione difensiva dai raggi UV sono i cosiddetti filtri solari.

Però, non è insolito che le diciture “prodotti solari” e “filtri solari” vengano spesso adoperate come sinonimi per determinare tutti quei prodotti cosmetici destinati all’applicazione cutanea al fine di soccorrere la pelle dai danni causati dai raggi UV. Per scegliere correttamente la crema solare perfetto per il proprio campione di pelle serve prima di tutto sapere il proprio fototipo.

Come scegliere la crema solare in base al tipo di pelle: i consigli dei farmacisti

A ogni fototipo corrisponde il giusto fattore solare, che è quel numero che ritrovate segnalato su ogni prodotto solare (es. 10, 15, 20, 50).

Il fototipo è una classificazione impiegata in dermatologia, specificata sulla qualità e sulla quantità di melanina presente in condizioni basali nella nostra pelle. Determina le reazioni della pelle all’esposizione alla radiazione ultravioletta e il tipo di abbronzatura che si può eventualmente raggiungere tramite essa.

La pelle di ciascuno di noi reagisce alla luce in maniera diversa. Esistono 6 tipi di fototipi. Il primo è capelli biondi o rossi con pelle chiarissima. Il secondo è capelli biondi o castani con pelle chiara mentre il terzo è capelli biondo scuro con pelle sensibile. Abbiamo poi il quarto fenotipo con capelli castani con pelle moderatamente sensibile, il quinto con capelli neri o castano scuro e carnagione olivastra. Per finire abbiamo i capelli scurissimi o neri e pelle non sensibile.

Imparare il proprio fototipo è il punto di partenza per poter prediligere la crema migliore con fattore di protezione solare giusto, che possa difendere la salute della nostra pelle. I danni desumenti dalla scorretta esposizione alla radiazione ultravioletta della luce solare e dalla fallita protezione, possono essere molto gravi. Ad esempio ci possono essere scottature, eritemi solari, bolle sulla pelle, macchie cutanee. Ma anche invecchiamento della cute, rughe profonde e, nel caso peggiore e addirittura tumore della pelle e melanomi.

È fondamentale preferire creme solari con filtri di protezione sia per i raggi UVA sia UVB. In passato si pensava che i raggi UVA fossero inoffensivi invece oggi si sa che i raggi UVA sono rischiosi perché responsabili dell’invecchiamento cutaneo e di danni cellulari che, come abbiamo già detto, predispongono ai tumori della pelle.