La mente umana è di difficilissima definizione: psicologi e scienziati in generale solo in parte sono riusciti a comprenderne il funzionamento, anche se per semplificare siamo soliti adottare una percezione legata al carattere che è in parte “nativa”, ed in parte influenzata dalle esperienze maturate nel corso del tempo. Una personalità esuberante ad esempio pur apprendo completamente “naturale”, è comunque influenzata dal contesto. Quali sono gli “esuberanti” per eccellenza? Sono coloro che “sprizzano” energia e vitalità da ogni poro, tendenzialmente sono percepiti come personalità positive ed accentrative. Secondo lo zodiaco i seguenti sono i segni più esuberanti in assoluto.

Ecco i segni più “esuberanti” di tutto lo zodiaco. Lo sapevi?

Leone

Chi li conosce lo sa che è difficile provare a limitare anche solo in parte l’esuberanza del Leone, indiscutibilmente un profilo caratteriale che ha bisogno costantemente di percepirsi come al centro dell’attenzione. Maggiore è ampio il contesto sociale dove si trova, e più evidente sarà la sua esuberanza, sia nel parlare che nei gesti.

Sagittario

Appare un esuberante molto più spontaneo anche perchè la complessa personalità di questo segno traspare anche nei piccoli gesti. Non è uno che “da fastidio” ma la sua personalità si percepisce anche nel modo di porsi e di esprimersi verbalmente. Da il meglio di se nei propri contesti sociali, ad esempio tra gli amici, dove è sicuramente accentrativo.

Scorpione

Deve trovarsi a suo agio, ma in realtà basta poco: il carattere dello Scorpione non lo fa apparire come uno spaccone ma piuttosto come una persona che ama profondamente mettere a proprio agio chi sta intorno. Scorpione riesce quindi ad essere un esuberante in maniera relativamente discreta.