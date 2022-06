Il limone è un agrume moltoprofumato e ricco di benefici. È utile sia per il nostro corpo, ma anche per le piante. Questo agrume, favorisce la concimazione di alcune piante come l’Ortensia, la Camelia ma anche l’Azalea.

Bisogna innanzitutto spremere il succo del limone e poi diluirli con un litro di acqua. Si può versare due volte alla settimana sulle piante. Il succo di limone è utile anche per tenere lontano alcuni tipi di insetti. Basterà spruzzarlo sulla pianta con l’aggiunta di un po’ di aceto. Per le formiche invece, basterà spruzzare il composto intorno al vaso. Si può anche essiccare e utilizzare come fertilizzare per le piante.

Questo succo, favorisce anche la concimazione di alcune piante come quelle acidofile, che hanno bisogno di un terreno a pH acido, come le Ortensia, le Camelia, le Azalee, le Gardenie e le Mimose.

Che succede se metti succo di limone su una pianta: assurdo

Come abbiamo già detto, il limone è un ottimo alleato per combattere le formiche. Per non farle avvicinare alle piante, basterà creare un comporto formato da limone e aceto e spruzzarlo attorno al vaso. Questo trucchetto non farà avvicinare nessuna formica.

Si può nutrire il terreno delle piante acidofile e favorire la corretta concimazione utilizzate il succo di mezzo limone ogni litro di acqua, da versare ogni due settimane o in base alla necessità della singola pianta.

Inoltre, il limone, come abbiamo già detto, il limone difende la pianta da alcuni insetti, in particolare dagli afidi. Questo grazie alla presenza di acido citrico, il quale è contenuto nel suo succo. Inoltre, il suo profumo oltre ad essere molto fastidioso per gli insetti, è anche molto letale. Gli afidi, sono piante che attaccano soprattutto le rose e si diffonde anche rapidamente. La miscela si può preparare con mezzo litro di acqua, il succo e un cucchiaio di sale grosso. Una volta fatto sciogliere tutto il sale basterà spruzzarlo sulle foglie e questi insetti andranno via.

Il limone si utilizza anche per eliminare le erbacce che di solito crescono tra le fessure Delle piastrelle, sia del balcone ma anche della terrazza. Basterà versare in queste fessure una miscela con il succo e aceto.