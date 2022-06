Il concetto di onestà rappresenta la “trasparenza” ed il rispetto di valori morali condivisibili dalla maggior parte delle persone. Di contro la disonestà rappresenta ovviamente l’antitesi, il “contrario” di questo concetto, che può essere applicato più o meno in maniera volontaria. Se per alcuni di questi uomini agire in modo disonesto è semplicemente una “scorciatoia”, per altri rappresenta il tradizionale modus operandi, e quindi la disonestà fa parte al 100 % della loro struttura caratteriale. Quali sono i segni zodiacali legati agli uomini più disonesti secondo la “media”?

Gli uomini più disonesti dello zodiaco sono questi! Lo sapevi?

Ariete

Per loro essere disonesti non è qualcosa di cui andare fieri ma non è neanche il peggiore dei mali in assoluto: l’uomo Ariete infatti è solito fare uso di bugie in modo strategico, mai eccessivo oppure troppo esagerato, sopratutto per persegurie qualche fine. Ecco perchè seppur considerabile disonesto, spesso viene “giustificato”.

Leone

Leone invece tende ad essere disonesto anche se non serve a niente, ma solo per rendere una situazione più interessante o per giustificare una propria incapacità ad affrontare un problema. Insomma, essere disonesti ha la funzionalità del jolly di un mazzo di carte. E’ disonesto non perchè sia poco dotato di senso morale ma spesso perchè lo fa “spiccare” nei contesti sociali.

Gemelli

I disonesti quasi inconsapevoli: si tratta di un uomo profondamente incoerente e quindi anche un bugiardo non credibile, rispetto ad Ariete, quindi tende a mentire in maniera anche a tratti goffa sopratutto per mascherare qualche piano andato male. Nativamente Gemelli è anche mosso dalle migliori intenzioni, nella maggior parte dei casi.