Come capire se si tratta di grasso o ritenzione idrica, e come agire

Capire se i nostri rotolini sono dovuti al grasso o alla ritenzione idrica è molto importante per poter agire in maniera efficace. Il metodo per liberarsi dei fastidiosi inestetismi è pressoché lo stesso, ovvero richiede un’attività fisica, una dieta equilibrata e bilanciata e un consumo di acqua che favorisca la digestione e l’eliminazione.

Cos’è il grasso presente nel nostro corpo

Il grasso è una riserva di energie inespressa mantenuta come una sorta di deposito dal nostro organismo. La causa della sua formazione è spesso causa di un accumulo esagerato di cibo ma possono entrare in gioco anche fattori genetici che influiscono sugli ormoni. Le cellule adipose si ingrossano a seguito di un continuo e prolungato assorbimento di cibi grassi e rimangono intrappolate in quella zona di magazzino sotto la cute.

Per le donne le zone di magazzino sono i fianchi, la pancia, il fondoschiena e la zona dietro le ginocchia. Per gli uomini, invece, il grasso si deposita perlopiù nella pancia e nelle cosiddette “maniglie dell’amore”. Il modo per eliminare il grasso cutaneo è quello di fare un’attività fisica impegnativa e regolare così da rassodare i tessuti ed eliminare le cellule di grasso, anche attraverso il sudore. Per favorire l’eliminazione serve, inoltre, bere molta acqua e bilanciare la dieta in un regime privo di grassi. Non del tutto ma quasi: almeno nella fase di dieta.

Cos’è la ritenzione idrica

La ritenzione idrica è un fenomeno che si manifesta quando la circolazione linfatica non funziona a pieno regime. In pratica, succede che i liquidi dovrebbero salire verso l’alto ma rimangono bloccati sui fianchi e sulle cosce (per le donne) facendoli sembrare grossi e infiammati. Il blocco si ripercuote nell’intero organismo perché dona una sensazione di stanchezza e di pesantezza agli arti inferiori.

La causa principale di questo squilibrio è l’assunzione sbilanciata di due minerali: il sodio e il potassio. Quando si assume troppo sodio, per esempio perché consumiamo cibi troppo salati, il corpo – al fine di equilibrare il bilanciamento – trattiene molta più acqua del dovuto. La ritenzione idrica causa anche la cellulite nella donna e quel fastidioso inestetismo che viene chiamato anche pelle a buccia d’arancia.

Anche in questo caso sono diversi i fattori che entrano in campo e non sempre le cause sono da imputare a una scarsa attività fisica e alla dieta, a volte si tratta semplicemente di una questione genetica che sfavorisce la circolazione della linfa. Oltre ai soliti consigli di alimentazione bilanciata, sport e apporto idrico, in questo caso si rende necessario anche l’intervento estetico.

Grasso o ritenzione idrica: come li identifico?

A questo punto sarà più semplice distinguere i problemi di grasso o ritenzione idrica. Il primo si sviluppa più sulla parte centrale del corpo. Il secondo è pressoché assente nell’uomo mentre nella donna si sviluppa nelle gambe. Il sale è un componente che va tenuto sotto controllo e limitato nell’uso della cottura. Impariamo a impreziosire i piatti di nuovi sapori attraverso una miscela di spezie ed erbe aromatiche così da limitare l’uso del sale. Infine beviamo molta acqua e facciamo sport.