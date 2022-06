La primavera e l’estate sono caratterizzati dalle decorazioni floreali del balcone.Tra i fiori che vediamo spesso sui balconi di chiunque, troviamo i clematis, le rose e la lavanda. Andiamo a vedere quali fiori sono ideali per noi e quali sono gli abbinamenti ideali da fare.

La prima cosa che bisogna fare è vedere l’esposizione al sole del nostro balcone, così da poter scegliere il fiore perfetto per noi. Ovviamente poi bisogna acquistare tutto l’occorrente per prendersene cura, come la paletta, il terriccio, i vasi e i sottovasi.

È meglio scegliere delle piante sempre verdi, così da avere il balcone pieno di verde anche nella stagione invernale e non solo in quella estiva.

Si possono accostare tra loro diverse tonalità, come il bianco, il fucsia o il blu, ma anche diversi tipi di pianta.

Le piante stagionali, hanno bisogno anche di stallatico e concime liquido, soprattutto durante l’esame.

Fiori blu, bianchi e fucsia: l’abbinamento per un balcone estivo e fresco

Tra i fiori più popolari, troviamo i Gigli grandiflora, che sono una specie che fiorisce tra giugno e agosto e arrivano anche a 60-80 cm.

Anche le Begonie sono una specie colorata è molto duratura. La più diffusa è la begonia tuberhybrida, di cui si può trovare la varietà “Non stop” , che fiorisce da giugno a novembre.

La Dalia, invece fiorisce da luglio a novembre e si può mettere da sia nelle fioriere che nei vasi.

Abbiamo poi le primule e le violette, che hanno dei fiori molto colorati. Ma bisogna fare molta attenzione alle violette d’estate, dato che non devono essere esposte ai raggi solari troppi forti.

Il Nasturzio è ideale per chi ha ama i colori accesi, i suoi fiori possono passare dal giallo, all’arancione al rosso.

Sono diffuse anche le ortensie, che possono essere di tanti colori, come il blu, il fucsia, il bianco, tutte da abbinare tra di loro. Fioriscono da marzo fino alla fine dell’estate.

Abbiamo poi il Gelsomino rampicante, utile per coprire pareti e muri. La varietà più diffusa è il ricospermum jasminoides, cioè il cosiddetto falso gelsomino. Questa pianta adora il sole diretto e fiorisce con i suoi fiori bianchi ad inizio maggio.