Anche se si tratta di una definizione analoga a quella della “pazzia”, la follia viene anche intesa in senso “buono” del termine, soprautto in un contesto culturale come quello moderno. Spesso le più grandi menti sono state definite a tratti anche piuttosto larghi proprio con questa definizione, proprio perchè coloro che si discostano dal modo di essere “normale” non indicano necessariamente una condizone negativa, anzi. I folli sono difficili da capire per la maggior parte delle persone “normali” e per questo rappresentano anche una vera e propria unicità. Quali sono i segni più folli dello zodiaco?

I segni più “folli” secondo lo zodiaco sono questi 3. Lo sapevi?

Gemelli

Non sempre riesce a far capire in modo chiaro la propria indole a tutti, anzi sono in molti a considerarli troppo bizzarri o comunque non così profondi ma semplicemente “strani”. La personalità del Gemelli è per l’appunto considerata “folle” perchè non segue i dettami di una fatta e finita.

Scorpione

Non si fanno problemi ad essere considerati “diversi dagli altri” e probabilmente fanno bene, perchè sono tutti estremamente particolari e capaci di comportamenti a tratti molto schematici ma anche decisamente fuori dal comune. Scorpione vive abbastanza bene con un corredo di abitudini, manie e modi di fare apparentemente sconnessi tra loro. Solo apparentemente però.

Pesci

“Incoerenti”, alla mano, ma anche tanto sensibili. Pesci è il segno che è “condannato” ad essere apprezzato appieno solo da una ristretta cerchia di persone e contesti, che sono altrettanto folli quanto lui. Impossibile trovare una logica che corrisponda a queste personalità.