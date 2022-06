Le ortensie in estate portano fortuna? Ecco la verità

Le ortensie in estate sono delle piante che da sole abbelliscono i nostri giardini e i nostri balconi e, lo sapevi? Portano fortuna! Ogni tonalità di colore secondo il linguaggio dei fiori porta con sé un significato ben specifico ma sopra ogni cosa l’ortensia è il fiore che simboleggia l’amore, in ogni sua sfumatura.

Il motivo va fatto risalire all’origine della sua scoperta che avvenne per mano di un botanico avventuratosi in Asia in compagnia di un amico e della moglie. Il botanico si invaghì subito della compagna dell’amico con la quale ebbe una liaison. Ma l’amore era impossibilitato a sbocciare perché avrebbe causato un’onta inimmaginabile all’amico. Perciò l’amore rimase sempre nascosto e racchiuso tra i petali dell’ortensia. Un fiore che ricevette in dono il nome dell’amata, Hortense, appunto.

Quindi alla pianta rimase appiccicato addosso questo forte desiderio di amore inespresso che poi viene declinato in altri significati a seconda della colorazione. Tra l’altro anche la colorazione delle ortensie è alquanto particolare perché deriva dalla presenza di acidità del terreno. Meno acidulo è il terreno è più il colore apparirà neutro. Più acidulo è il terreno più il colore sarà scuro e vibrante come le bellissime tonalità di viola e blu.

Le ortensie in estate portano fortuna?

Essendo dei fiori votati all’amore le ortensie in estate portano fortuna a chi le possiede. Il colore più candido dell’ortensia è il bianco. Il colore esprime eleganza, ricercatezza ma anche innocenza e delicatezza. Un bouquet di piante di ortensia bianche è un messaggio di rinascita e quindi significa che qualcosa di nuovo e di bello è pronto a sbocciare nella tua vita.

Le ortensie rosa sono un invito esplicito a lasciarsi andare perché dei doni meravigliosi ci aspettano se sappiamo coglierli. Significa che il nostro percorso di vita è costellato da successi e da desideri che aspettano a essere conquistati. Quindi molliamo gli ormeggi e lasciamo andare le paure, la fortuna è dietro l’angolo che ci aspetta.

L’ortensia blu ci indica che siamo amati anche se abbiamo un carattere difficile e collerico. Significa che i nostri amici e i nostri parenti sono pronti ad accettarci per quello che siamo e che ci rispettano. Nonostante sia difficile stringere dei legami con noi. Però dobbiamo imparare a essere più tolleranti come gli altri lo sono nei nostri confronti.

Se da una pianta di ortensia esce il colore dei petali viola nonostante l’anno scorso la fioritura fosse di un altro colore allora possiamo esultare. La fortuna si è ricordata di noi, quest’anno! Stanno arrivando soldi e attraverseremo un periodo di abbondanza. Questo è il significato dell’ortensia viola ed è arrivato il momento di gioire dei nostri sacrifici.

La comparsa, infatti, non è casuale. Significa che ci siamo dati da fare e ora è tempo di raccogliere i frutti. Dobbiamo quindi avere il coraggio di osare e di dimostrare anche agli altri che i sacrifici vengono pagati a volte a un prezzo più alto di quello sostenuto. Curiamo le nostre ortensie portatrici di belle e piacevole novelle.